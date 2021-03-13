Tezgahlarda 'palamut' sürprizi 2 ay önce elveda denilen palamut yeniden tezgahlarda

Fırtınanın ardından Karadeniz'e açılan balıkçılar palamut sürprizi ile karşılaştı. Ağlarına takılan palamutla kıyıya dönen balıkçılar, sevilen balıkla tezgahları süsledi.



Pazar günkü sokağa çıkma kısıtlaması öncesi balıkçılarda tezgahlara giren palamut görenleri şaşırttı. Balık satıcıları, efsanenin geri döndüğünü belirtti. 2 ay aradan sonra tekrar tezgahlarda yerini alan palamut balığı, vatandaşların en çok satın aldığı balıkların başında geldi.



"Son elveda dedik ama baktık efsane geri geldi"

Saathane Meydanı'nda balık satıcısı Kurtça Aydın, "Şu anda balık piyasası çok iyi durumda. Vatandaş yarın sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı bugün bol bol alışveriş yapıyor. Hamsi, palamut, mezgit, barbun satıyoruz. Şu anda genellikle mezgit, istavrit, barbun, hamsi alınıyor. 1 ay sonra bu balıkları bulamayız. Şu anda fiyatlar ucuz. Mezgit 20 TL, istavrit 20 ile 25 TL, barbun 15 ile 20 TL, hamsi 20 TL, palamutların tanesi 20 TL'den satılıyor. Palamut 2 aydan beri yoktu. Efsane geri döndü. Palamut geziyor, Karadeniz'de bir bakıyorsun ağa takılıyor. Hem güzel hem büyük. Bunlar göç balığı. 2 ay önce palamuda elveda demiştik. Son elveda dedik ama baktık efsane geri geldi. Hamsiye yok deriz. Bir bakmışız yarın hamsi patlar. Palamudu gören millet şaşırıyor ama yine alan alıyor. 3 tane, 5 tane, 10 tane dolabına koyuyor. Yazın vatandaşa bu balık lazım. En çok şuan palamut ve mezgit sattım" dedi.



Vatandaşlar ise palamudun tekrar tezgahlara dönmesinden dolayı mutlu olduklarını, birden fazla alarak stok yaptıklarını ifade etti.

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