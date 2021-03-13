Samsun'da 1'i ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

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Samsun'da 1'i ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi SamsunAnkara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan G. idaresindeki 52 FJ 017 plakalı ambulans, İbrahim Y. yönetimindeki 55 AAR 731 plakalı otomobil, 55 AAR 731 plakalı otomobil, Cemil K.'nin kullandığı 55 ADG 716 plakalı hafif ticareti araç, Musa Ç. idaresindeki 34 KC 8386 plakalı otomobil ve Metin D.'nin kullandığı 55 AAY 10 plakalı otomobil kazaya karıştı.

Beş aracın karıştığı zincirleme kazada, ambulansta bulunan sağlık çalışanları Ayşenur S. (33) ve Elif Alacak F.(28) ile 55 ADG 716 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Bayram Ö.(38) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ambulansın Çorum'a hasta götürüp Ordu'ya geri dönerken kazaya karıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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