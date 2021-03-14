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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 bin kilometre yol kat eden leylekler için 'hoş geldin' etkinliği

İHA

7 bin kilometre yol kat eden leylekler için 'hoş geldin' etkinliği

Afrika'dan 7 bin kilometre yol kat ederek ülkemize gelmeye başlayan leylekler için gençler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan 'Leylek Ormanı'nda 'hoş geldin' etkinliği düzenledi.
Baharın müjdecisi leylekler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan 'Leylek Ormanı'nda yuvalarını onarıyor. Afrika'dan 7 bin kilometre yol kat ederek gelmeye başlayan leyleklerin bulunduğu 'Leylek Ormanı' ziyaretçi akınına uğruyor. Bafra Doğanca Mahallesi mevkiinde ağaçlarda oluşturdukları kat kat yuvalarına dişilerinden önce gelen erkek leylekler, yuvalarını tamir etmeye başladı. Nisan ayında dişi leyleklerin gelmesiyle üreme dönemi başlayacak. Burada her biri 45 yavru büyütecek olan leyleklerin mayıs ayında yavruları yumurtalardan çıkmaya başlayacak. Yavrular 4 haftalık bakımın ardından ilk uçuş deneyimlerini yaşayacaklar. Leylek Ormanı’nda dişi leylekler devamlı yuvada kalarak yumurtladıktan sonra yavrularını büyütürken, erkek leylekler de aynı yuvada yavrusuna zarar vermemek için akşamları Leylek Ormanı’nın bir diğer bölümü olan ve ismine ‘Leyleklerin Kır Kahvesi’ denilen bölgede kalacak. Bölgede 5 aylık bir süre kalan leylekler yavrularını büyütüp, uçuş talimlerini tamamlayıp güçlerini toparladıktan sonra ağustos ayı sonunda daha sıcak ülkelere hareket edecekler.

Gençler leyleklerin gelişini kutladı
Leyleklerin gelmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Leylek Ormanı'na gelen bir grup bisikletli genç, baharın müjdecisi leyleklerin gelişini kutladı. Gençler, leylek elbise ve başlarına taktıkları gagalı şapkaları ile leyleklere merhaba dediler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, burada geçlere leylekler ve Leylek Ormanı hakkında bilgi verdi.

Kızılırmak Deltası leylekler için bir cennet
Bisikletçi grubu bilgilendirdikten sonra çalışmalar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, "1998 yılından beri Kızılırmak Deltası'na gelip çeşitli çalışmalar yapıyorum. O araştırmalardan bir tanesi de leyleklerin üreme biyolojisi üzerine idi. Daha sonra da leyleklerin göçü ile çalışmalar gerçekleştirdik. Kızılırmak Deltası'nda üreyen leyleklerin nüfusunun yaklaşık 2 bin çiftinin burada kuluçkaya yattığını söyleyebiliriz. Her yıl 4 kadar yavru yuvalardan uçabiliyor. Üreme döneminde temmuz gibi bin yuvayla çarptığınızda 6 bin kadar leyleğin deltada olduğunu söyleyebiliriz. Delta çok fazla tarım alanını barındırıyor. Çeltik tarlaları etrafta bulunduğu için uygun yaşam ortamı sağlıyor. Kurbağalarla, yılanlarla besleniyorlar. Dolayısıyla kolay habitat, hem ağaçlarla zengin bir alan beslenme açısından da uygun bir alan. O yüzden Kızılırmak Deltası leylekler için bir cennet" dedi.

"Buradaki leyleklerin Mozambik’e kadar gittiklerini biz vericiler vasıtasıyla izleyebildik"
Leylek Ormanı'nda 40 kadar yuva olduğunu belirten Yavuz, "Her yıl bu 40 kadar yuva doluyor. Biz buradaki leylekler nereye gidiyorlar, gittiklerinde geliyorlar mı diye hem halkalama çalışması hem de uydu vericileriyle göçlerin takibi ile çalışmalar yapıyoruz. Burada verici taktığımız kuşlardan bazıları Mozambik’e kadar, buradan Orta Anadolu'daki sulak alanlara, oradan da Adana’daki sulak alanların üzerinden Mısır’a, Sudan’a, Sudan’dan Mozambik’e kadar gittiklerini biz vericiler vasıtasıyla izleyebildik. Dolayısıyla çalışmalar devam ediyor. Çok büyük heyecan duyuyoruz. Çünkü her sene leylekler hakkında farklı şeyler öğreniyoruz. Biz doğrudan baktığımızda leyleklerin cinsiyetini dişierkek diye ayıramıyorsunuz. Genel olarak literatürde yazılan erkekler biraz daha erken gelir dişilere göre diyor. Biz öyle varsayıyoruz. Şu anda leyleklerin yuvalarının bazıları doldu. Onların erkekler olabileceğini öngörüyoruz. On gün sonra da bütün yuvaların dolmuş olacağı ve üremenin başlamış olacağını biliyoruz" şeklinde konuştu.

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