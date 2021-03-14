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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: "Lütfen tedbiri elden bırakmayalım”

İHA

Başkan Demir: "Lütfen tedbiri elden bırakmayalım”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumartesi günü esnaf ziyareti yaparak sorunlarını dinleyip ‘hayırlı işler’ diledi.
Cumartesi gününü Samsun’da yapılan projeleri inceleyerek ve esnafı ziyaret ederek geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilk olarak yapımı devam eden Subaşı Meydan Düzenlemesi ve Yeraltı Mekanik Otopark çalışmalarını yerinde takip etti. 1472 metrekare alan üzerine inşa edilen projenin önemine değinen ve bu alanının Samsun’un kalbi olduğunu vurgulayan Başkan Demir, mimarisi ve çevreye uyumuyla Subaşı’nın tarihi bir dokuya kavuşacağını yineledi.
Samsun’un çehresini değiştirirken yapılan çalışmalarla vatandaşlara yaşanılabilir bir şehir inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Mustafa Demir, daha sonra Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde esnafı ziyaret etti. Esnaflara ‘hayırlı ve bereketli’ kazançlar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, her zaman onların yanlarında olduklarını belirterek, esnaf ve vatandaşlara, maskemesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Tedbirin elden bırakılmamasını, bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için rehavete kapılmadan mücadeleye devam edilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Demir, “Hem kendi sağlığımız, hem de diğer insanların sağlığı için aynı kararlılıkla mücadeleye devam etmeliyiz. Yeniden özlediğimiz günlere kavuşmak için lütfen tedbiri elden bırakmayalım” dedi.
Daha sonra Canik Belediye Evleri'nde devam eden Yağmur Suyu Kollektör Hattı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Demir, SASKİ Genel Müdürlüğünün başlattığı yağmur suyu deşarjı alt yapı yatırımları kapsamında, büyük bir mağduriyet yaşatan su baskınlarının çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Canik’teki incelemelerinin ardından Salıpazarı ilçesine geçen Başkan Demir, İlçe Belediye Başkanı Halil Akgül ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman ile birlikte çalışmaları devam eden yatırımları inceledi.

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