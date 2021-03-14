Rektör Aydın: “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”

– Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "İnsanı yaşatmak, sağlıklı bir şekilde hayata devam etmesini sağlamak devlet için önemli bir görevdir. Devletin bu görevini ifa etmesi için daima büyük bir özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarının yeri ise çok mühimdir" dedi.

SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “14 Mart 1827 ülkemizde modern tıp eğitiminin verildiği ilk okul olan Tıbhanei Amire ve Cerrahhanei Amire’nin açılış tarihidir ve 1919 yılından bugüne her yıl bu okulun açılış tarihi olan 14 Mart ‘Tıp Bayramı’ olarak kutlanmaktadır. İlk tıp bayramı 14 Mart 1919’da işgal altındaki İstanbul’da tıp okulu öğrencilerinin işgali protesto etmek üzere toplanmasıyla kutlanmıştır. Şeyh Edebali’nin ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözü, Kanuni Sultan Süleyman’ın ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi/Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ sözü insanın devlet için, sağlığın da insan için vazgeçilmez olduğunu vurgulamaktadır. İnsanı yaşatmak, sağlıklı bir şekilde hayata devam etmesini sağlamak devlet için önemli bir görevdir. Devletin bu görevini ifa etmesi için daima büyük bir özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarının yeri ise çok mühimdir” diye konuştu.

Sağlıkçıların pandemi sürecinde fedakarca çalıştığını vurgulayan Rektör Aydın, “Özellikle bir yıldan fazla bir süredir tüm dünyayı etkisi altına almış olan Kovid19 salgını ile birçok ülkede sağlık sistemlerinin alt üst olduğuna, gelişmiş ülkelerin bile salgın sürecinde çaresiz kaldığına hep beraber şahit olduk. Ülkemizde ise hem altyapımızın sağlam olması hem de sağlık personelimizin gece gündüz demeden özverili ve fedakâr bir şekilde çalışması sayesinde bu süreç daha kolay bir şekilde atlatılmaya çalışılmıştır. Hekimlerimizin ve tüm sağlık personelimizin bayramını tebrik ediyor, salgın sürecinde hayatını kaybeden tüm sağlık personeline Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vesile ile de üniversitemiz bünyesinde kurulan Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin şehrimize ve ülkemize faydalı ve hayırlı hekimler yetiştirmesini ve güzel işlerle anılmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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