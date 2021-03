– İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için ekiplerimiz her gün düzenli olarak özverili bir çalışma yapıyor” dedi.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün çok sayıda insanın uğrak merkezi konumunda olan sokak ve caddelerde hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. İlkadım Belediyesi “Temizlik ve Sağlık Timi” gece ve gündüz fedakârca çalışarak pandemi sürecinde ortak kullanım alanlarından virüs kapmasının önüne geçiyor. Ekipler pandemi öncesinde de var olan temizlik hassasiyetini salgınla birlikte artarak devam ettiriyor. Toplum sağlığının korunması adına cadde ve sokaklar önce süpürülüyor, ardından ise doğaya zarar vermeyen özel solüsyonlarla yıkanıyor.

“Temizlik İlkadım Temiz Mahalle” programıyla devam eden çalışmada ekipler, bölge bölge ayrılarak, belirlenen noktaları baştan sona temizliyor. İlk olarak cadde ve sokaklardaki yabani otlar temizleniyor. Daha sonra konteyner yıkama aracı çöp konteynerini yıkayıp dezenfekte ediyor. Son olarak ise yıkama aracı temizlenen cadde ve sokakları yıkıyor. Temizlenen cadde ve sokaklar çevre sakinleri tarafından büyük beğeni topluyor.



"Temiz İlkadım için çalışıyoruz"

Şehrin göz bebeği konumunda olan İlkadım ilçesinin temizlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Hemşehrilerimizi daha temiz bir çevre ve temiz bir şehirde yaşatmaya kararlıyız. Vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz her gün düzenli olarak özverili bir çalışma yapıyor. İlçemizde geniş kapsamlı yürüttüğümüz hijyen seferberliği ve dezenfekte çalışmalarıyla Korona virüsünün yayılımını azaltmak için yoğun çaba harcıyoruz. Cadde ve sokaklarımız belirlenen plan ve program içerisinde sürekli temizleniyor. 61 mahallemizi kapsayan 'Temizlik İlkadım Temiz Mahalle' programı ile bütün sokaklarını tertemiz yapmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bu süreçte tüm ilçe halkına maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet hususunda gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, aynı hassasiyetle bu süreci devam ettirmemizin önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum” diye konuştu.

