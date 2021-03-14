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Karadeniz’in ilk trap-skeet atıcılık poligonu Çarşamba’da yapılıyor

İHA

Karadeniz’in ilk trap-skeet atıcılık poligonu Çarşamba’da yapılıyor

Karadeniz Bölgesi'nin ilk ve tek trapskeet atıcılık poligonu için Çarşamba Belediyesi çalışmalara başladı. Poligon çalışmalarının yapıldığı alanda incelemede bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 43 bin metrekarelik alan üzerine kurulan trapskeet atıcılık poligonunun sadece ilçeye değil, bölgeye hitap edecek konsepte olacağını söyledi.
Çarşamba Belediyesi tarafından yapımına başlanan trapskeet atıcılık poligonu Karadeniz Bölgesi’nde ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Spora ve sporculara desteğini sürdüren Çarşamba Belediyesi ilçeye çeşitli spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Yeni kurulacak tesis ile birlikte bölgeye ve atıcılık sporuna katkı sunmak hedefleniyor.

“Spora ve sporcuya yönelik her türlü desteğimizi sürdürüyoruz”
Bölgeye kazandırılan yeni spor tesisinin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba Belediyesi olarak 43 bin metrekarelik bir alan üzerinde yapımına başladığımız trapskeet atıcılık poligonu, Karadeniz Bölgemizde ilk olma özelliği taşıyor. Spora ve sporcuya yönelik her türlü desteğimizi, her zaman sürdüren bir anlayışla hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu manada bölgemize kazandırdığımız bu yeni tesisin haklı gururunu yaşıyoruz. Çarşambamız ata sporlarımızdan biri olan atıcılık sporuna meraklı bir ilçe. Oluşturduğumuz bu yeni tesis ile birlikte atıcılık sporu ile ilgilenen sporseverlerimiz güvenli ve huzurlu bir şekilde atış çalışmalarını burada yapabilecekler. İnşallah tesisimiz tamamlandığında farklı illerimizden birçok sporsever poligonumuza gelerek antrenmanlarını yapabilecek, düzenlenen müsabakalarda yarışma imkanı bulabilecekler” dedi.

“Bölgeye değer katacak”
Yapımına başlanan atış poligonunun bölgeye değer katacağını ifade eden Belediye Başkanı Doğan, “Çarşambamız her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de Çarşamba Belediyesi olarak yaptığımız her çalışmada ilçemize ve bölgemize katkı sunmak, yeni değerler kazandırmayı amaçlıyoruz. Poligonumuz tamamlandığında, atıcılık sporuna meraklı tüm sporseverlerimiz için güvenli bir şekilde çalışabilecekleri bir spor tesisi hizmetlerine sunmuş olacağız. Bu anlamda ilçemizin gelişimine katkı sunmak ve atıcılık sporunu daha ileriye taşımak adına yapımına başladığımız trapskeet atış poligonumuz şimdiden ilçemize, bölgemize ve tüm sporseverlere hayırlı olsun” diye konuştu.

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