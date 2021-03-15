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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orhan Gencebay'dan hemşehrisi Sibel Yıldırım'a büyük destek

İHA

Orhan Gencebay'dan hemşehrisi Sibel Yıldırım'a büyük destek

Samsunlu ses sanatçısı Sibel Yıldırım, hemşehrisi Orhan Gencebay'ın unutulmaz parçası ‘Vazgeç Gönlüm'ü yeniden yorumladı. Şarkı kısa sürede dijital müzik platformlarında liste başı olurken çektiği klip ise on binlerce görüntüleme aldı.
Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay'ın yine efsane olmuş eserlerinden Vazgeç Gönlüm, uzun yıllar sonra, bir başka Samsunlu sanatçının sesinden yine Türkiye'nin gündemine oturdu. Helal Sana albümüyle 2010 yılında profesyonel müzik kariyerine adım atan Sibel Yıldırım, Orhan Gencebay'ın Vazgeç Gönlüm eserini yeniden yorumladı. Şarkıyı seslendiren Sibel Yıldırım, bu çalışmasıyla kısa sürede dijital müzik platformlarında 'en çok dinlenen şarkı ve şarkıcı' konumuna yükseldi.
Sibel Yıldırım, "Orhan Gencebay sadece biz müzisyenler için değil tüm sanat camiası için efsane bir isim. Böylesine efsane ve büyük bir ismin şarkısını yorumlamak, bugüne kadarki en büyük heyecanımı bana yaşattı. İnsanlardan gelen övgüler nedeniyle de hem çok mutlu oldum, hem de büyük gurur yaşadım. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Orhan Gencebay'ın ünlü eserini kendisine hediye ettiğini de söyleyen Sibel Yıldırım, "Kendisi ve çok kıymetli eşi Sevim Emre Gencebay hanımefendi bana büyük destek verdi. Meslek büyüğüm, üstadım Orhan Gencebay'a ve değerli eşine ne kadar teşekkür etsem azdır. Onun bu desteği, meslek hayatımın geleceğinde bana çok daha büyük sorumluluklar yükledi. Orhan Gencebay'ın desteğini almış bir sanatçı olarak üzerimdeki yük ve sorumluluk bir kat daha arttı. Bundan sonraki sanatsal çalışmalarımı bu sorumluluk içerisinde yürüteceğim" diye konuştu.
'Helal Sana' albümüyle başladığı müzik kariyerini 2013 yılında Siyah Duman ve 2016'da Beşi Bir Yerde/Ayarsız albümleriyle sürdüren Sibel Yıldırım, 2017 yılında hayatını kaybeden İbrahim Erkal ile seslendirdiği 'İnsafsız' isimli şarkıyla da büyük beğeni toplamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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