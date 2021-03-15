Bafra'da erlerin yemin heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra'da erlerin yemin heyecanı

İHA

Bafra'da erlerin yemin heyecanı

Samsun Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığı’nda 2001/12 dönem erler için yemin merasimi düzenlendi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı emrinde Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığı’nda 2001/2 12 dönem erler 3 haftalık eğitimlerini tamamladı. Erler için yemin töreni yapıldı. Yemin merasiminde yer alan erlerin vatani hizmetlerini yapacakları birliklerine dağıtımları gerçekleştirildi. Yemin törenine korona virüs tedbirleri nedeniyle asker aileleri katılamadı.
İl Jandarma Komutanı Jan. Kıdemli Albay İbrahim Güven'in erleri tebrik etmesinin ardından tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Düğün salonları ile ilgili belirsizlik biran evvel kaldırılmalı”
YEREL HABERLER “Düğün salonları ile ilgili belirsizlik biran evvel ...
Dünyanın en büyük görev tabancası ailesi: Canik TP SYS, Canik markasıyla 1,2 dakikada bir silah üretiyor
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük görev tabancası ailesi: Canik ...
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
Büyükşehir yöneticilerine ‘liderlik’ eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir yöneticilerine ‘liderlik’ eğitimi
Samsun’da şubat ayında bin 305 konut satıldı Samsun’da konut satışları 1 yılda yüzde 33 azaldı
YEREL HABERLER Samsun’da şubat ayında bin 305 konut ...
Karadeniz´in giriş kapısı Samsun´da, HES kodu kontrolü başladı
YEREL HABERLER Karadeniz´in giriş kapısı Samsun´da, HES kodu ...
Hedef mavi Terme Başkan Kılıç'tan halk pazarında denetim
YEREL HABERLER Hedef mavi Terme Başkan Kılıç'tan halk pazarında ...
Vali Dağlı: "Eş-dost, akraba, hasta, taziye vb. ziyaretler bir süre daha ertelensin"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Eş-dost, akraba, hasta, taziye vb. ...
Beyin cerrahisinde “nöronavigasyon sistemi”
YEREL HABERLER Beyin cerrahisinde “nöronavigasyon sistemi”
Samsun'da 273 adet sentetik eczayla yakalanan şahıs adliyede
YEREL HABERLER Samsun'da 273 adet sentetik eczayla yakalanan şahıs ...
Havza'ya yeni sağlık hizmet binası
YEREL HABERLER Havza'ya yeni sağlık hizmet binası
Doktordan 20'nci şiir kitabı
YEREL HABERLER Doktordan 20'nci şiir kitabı
Orhan Gencebay'dan hemşehrisi Sibel Yıldırım'a büyük destek
YEREL HABERLER Orhan Gencebay'dan hemşehrisi Sibel Yıldırım'a büyük ...
Muğla merkezli kimlik ve kart bilgilerini çalan çeteye operasyonda Samsun'da 1 gözaltı 
YEREL HABERLER Muğla merkezli kimlik ve kart bilgilerini çalan ...
Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
Samsun'da kısıtlamaya uymayan 253 kişiye 470 bin TL ceza
YEREL HABERLER Samsun'da kısıtlamaya uymayan 253 kişiye 470 bin TL ...
İş dünyası istişarede bulundu
YEREL HABERLER İş dünyası istişarede bulundu
Hastanede şizofreni hastasını yastıkla boğan kadın: Ölümü hak ettiğini düşündüm, üzgün değilim
YEREL HABERLER Hastanede şizofreni hastasını yastıkla boğan kadın: ...
19 Mayıs’ta TOKİ konutları için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta TOKİ konutları için çalışmalar başladı
Samsun'da yangın: 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da yangın: 1 ölü
1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan kişilere operasyon Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda Samsun'da bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini ...
Vaka sayılarının arttığı Samsun'da denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Vaka sayılarının arttığı Samsun'da denetimler sürüyor
Avrupa şampiyonu özel sporculara havalimanında coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Avrupa şampiyonu özel sporculara havalimanında ...
Denetimde evinde olmayan korona virüslü hasta otogarda yakalandı
YEREL HABERLER Denetimde evinde olmayan korona virüslü hasta ...