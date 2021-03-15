Şehrin dört bir yanı kırmızı-beyaz bayraklarla süslendi Başkan Demir: “Bu yolun sonu şampiyonluk”

TFF 1.Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor için şehrin dört bir yanı kırmızıbeyaz bayraklarla süslendi.

Büyükşehir Belediye binasına 15 metre uzunluğunda Samsunspor nostalji formalı 'Bu Şehrin Ruhunda Zafer Var' yazılı dev bir pankart astıran Başkan Demir, “Bu yolun sonu şampiyonluk. Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve futbolcularımıza güveniyoruz” dedi.



Şehir Samsunspor bayrakları ile süslendi

TFF 1.Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor için şehrin dört bir yanı kırmızıbeyaz bayraklarla süslendi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatıyla hem Cumhuriyet Meydanı’na hem de belediye binasına dev Samsunspor pankartı asıldı. 36 metre genişliğinde üzerinde 'Bu Şehrin Ruhunda Zafer Var' yazılı pankartı Cumhuriyet Meydanı’na, nostalji parçalı Samsunspor formalı 15 metre uzunluğundaki tasarımı da belediye binasına astıran Başkan Demir, herkese çağrıda bulunarak takım etrafında kenetlenmeye davet etti.



“Samsunspor’un ait olduğu yer Süper Lig”

Samsun’un her anlamda Süper Lig’i hak eden bir şehir olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsunspor şehrimizin en önemli markası. Ligin bitimine sayılı haftalar kaldı. Şehir olarak tek yürek, tek vücut olma vakti. Her platformda takımımıza en güçlü desteği vermeliyiz. Samsunspor’un ait olduğu yer Süper Lig. Bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve oyuncularımıza güveniyorum" diye konuştu.

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