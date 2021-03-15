Sıcak hava yasakları unutturdu

Samsun'da park ve sokaklardaki banklara şerit çekilerek getirilen yasak 2 gün geçmeden delindi.

Türkiye’de nüfusa oranla en çok korona virüsü vaka sayısına sahip olan Samsun’da birçok yere girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi, ek tedbirler alındı. Alınan ek tedbirlere göre Samsun'da bulunan zincir marketler ve zincir mağaza girişlerinde HES kodu sorgulamasına başlandı, parklarda ve sokaklarda bulunan banklara şerit çekilerek oturulmasına yasak getirildi.

Banklara şerit çekilerek getirilen yasak daha 2 gün geçmeden delindi. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini parklara attı. Parklarda bulunan vatandaşlar çekilen şeritleri hiçe sayarak banklarda oturmaya devam etti.

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