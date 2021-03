Karadeniz sahiline dev proje: 50 hektarlık alana mesire alanı Karadeniz’in güzelliklerini herkese tanıtacak proje için imzalar atıldı

Karadeniz sahilinde 50 hektarlık alana mesire alanı yapılmasıyla ilgili dev projede imzalar atıldı.

Samsun Çarşamba Belediyesi, Hürriyet sahilinde yapacağı dev proje ile Karadeniz turizmine büyük katkı sağlayacak. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ilçe turizmine katkı sunmak ve Çarşamba’nın güzelliklerini ortaya çıkarmak adına Hürriyet mevkisinde bulunan 50 hektarlık alana B tipi mesire alanı yapacaklarını açıkladı. Oluşturulacak alanda her yaş grubundan insanın keyifli vakit geçirebileceği, sosyal faaliyetlere katılabileceği, kendini geliştirebileceği alanlar sunulması planlanıyor.

Çarşamba’nın güzelliklerini herkese tanıtacak dev proje için imzalar atıldı. Hürriyet Mesire Alanı’nda; kır lokantası, yürüyüş yolları, amfi tiyatro alanı, çocuk oyun parkları, tıbbi ve aromatik bitki bahçeleri, karavan kamp alanları, gençlerin ve sporseverlerin doğa sporları, plaj sporları turnuvaları, festivaller gibi birçok etkinliğe katılabilecekleri bir alan kurulması hedefleniyor.



“Çarşambamıza eşi benzeri olmayan bir turizm alanı kazandırmış olacağız”

Konuya dair açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Hürriyet Mesire Alanımız fıstık çamları ile kaplı ve deniz kıyısında çok geniş bir kumsala sahip olması sebebiyle Karadeniz Bölgesi içinde örneğine rastlanmayacak bir konuma sahiptir. Biz de bu güzelliklere sahip alanımızın düzenleme çalışmalarını yaparken, ziyaretçilerimizin istek ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak, yaptığımız planlamalarla Çarşambamıza eşi benzeri olmayan bir turizm alanı kazandırmış olacağız. Alan içerisinde tasarlayacağımız araç, yaya, bisiklet yolları ve çeşitli yürüyüş rotaları ile doğayla uyumlu, ziyaretçilerimizin kullanımına uygun alanlar oluşturacak, elektrikli araç ve bisiklet kullanımına yönelik düzenlemeler yapacağız” dedi.



Günübirlik ziyaretçiler için faaliyet alanları

Mesire alanı içerisinde günübirlik ziyaretçiler için çeşitli faaliyet alanlarının olduğunu belirten Başkan Doğan, “Hürriyet Mesire Alanımıza, günübirlik gelecek ziyaretçilerimiz için de orman içi ve deniz kenarında yer alacak kır kahvesi, kır lokantası, büfeler, serbest oyun alanları, kameriyeler gibi hizmet birimleri yer alacak. Ziyaretçilerimizi ilçemizde en iyi şekilde ağırlamak ve Çarşambamızı en güzel şekilde tanıtmayı hedefliyoruz. Bu sebeple kalabalık ve gürültülü şehir hayatından uzaklaşarak ilçemize gelen ziyaretçilerimiz için sadece kuş seslerini duyabilecekleri huzur dolu bir ortamda eğlenebilecekleri, sanatsal faaliyetlerde bulunabilecekleri yerler ve atölyeler hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.



Karadeniz’in en geniş sahil bantlarından biri

Sahil bandı içerisinde birçok etkinliğin yapılmasına elverişli geniş bir kumsal alanının da kullanıma kazandırılacağını ifade eden Belediye Başkanı Halit Doğan şöyle devam etti: “Mesire alanımız içerisinde 50 hektarlık çok önemli bir kumsal bandı yer alıyor. Ön araştırmalarımıza göre Karadeniz sahil bandında bu kadar genişlikte alana sahip bir kumsal alan yok. Bu alanında inşallah belediyemize kullanımı hususunda gerekli adımları attık onların da uygun görüşlerini aldıktan sonra o kumsalı da Çarşamba Belediye Başkanlığımız himayesinde bir kumsal olarak halkımızın kullanımına sunmak üzere düzenlemelerimizi yapacağız. Bu alanımızda da inşallah her türlü yüzme ve su sporlarını vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebilmeleri için tamamlamış olacağız.”

Mesire alanının Çarşambaya hayırlı olmasını dileyen Başkan Doğan, “Mesire alanımızı, bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak alana ve ülkemiz standartlarına yakışır, modern şekilde revize yaparak bölgemiz insanlarına kazandırmayı hedefliyoruz. Çarşambamızın turizmi ve gelişimi için her zaman çalışmaya devam ediyoruz. Sahiliyle ormanıyla Samsunumuzun cennet köşelerinden olan Hürriyet Sahilimizi ve ormanımızı turizme kazandırıyoruz. 500 bin metrekarelik alanda konaklama, piknik ve karavan park alanları oluşturmayı planlıyoruz. Türkiye’nin en büyük aromatik bitki alanlarından birisi de yine burada olacak. Orman Genel Müdürlüğümüzle imzaları attık. Memleketimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

