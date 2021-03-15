Karadeniz sahiline dev proje: 50 hektarlık alana mesire alanı Karadeniz’in güzelliklerini herkese tanıtacak proje için imzalar atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz sahiline dev proje: 50 hektarlık alana mesire alanı Karadeniz’in güzelliklerini herkese tanıtacak proje için imzalar atıldı

İHA

Karadeniz sahiline dev proje: 50 hektarlık alana mesire alanı Karadeniz’in güzelliklerini herkese tanıtacak proje için imzalar atıldı

Karadeniz sahilinde 50 hektarlık alana mesire alanı yapılmasıyla ilgili dev projede imzalar atıldı.
Samsun Çarşamba Belediyesi, Hürriyet sahilinde yapacağı dev proje ile Karadeniz turizmine büyük katkı sağlayacak. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ilçe turizmine katkı sunmak ve Çarşamba’nın güzelliklerini ortaya çıkarmak adına Hürriyet mevkisinde bulunan 50 hektarlık alana B tipi mesire alanı yapacaklarını açıkladı. Oluşturulacak alanda her yaş grubundan insanın keyifli vakit geçirebileceği, sosyal faaliyetlere katılabileceği, kendini geliştirebileceği alanlar sunulması planlanıyor.
Çarşamba’nın güzelliklerini herkese tanıtacak dev proje için imzalar atıldı. Hürriyet Mesire Alanı’nda; kır lokantası, yürüyüş yolları, amfi tiyatro alanı, çocuk oyun parkları, tıbbi ve aromatik bitki bahçeleri, karavan kamp alanları, gençlerin ve sporseverlerin doğa sporları, plaj sporları turnuvaları, festivaller gibi birçok etkinliğe katılabilecekleri bir alan kurulması hedefleniyor.

“Çarşambamıza eşi benzeri olmayan bir turizm alanı kazandırmış olacağız”
Konuya dair açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Hürriyet Mesire Alanımız fıstık çamları ile kaplı ve deniz kıyısında çok geniş bir kumsala sahip olması sebebiyle Karadeniz Bölgesi içinde örneğine rastlanmayacak bir konuma sahiptir. Biz de bu güzelliklere sahip alanımızın düzenleme çalışmalarını yaparken, ziyaretçilerimizin istek ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak, yaptığımız planlamalarla Çarşambamıza eşi benzeri olmayan bir turizm alanı kazandırmış olacağız. Alan içerisinde tasarlayacağımız araç, yaya, bisiklet yolları ve çeşitli yürüyüş rotaları ile doğayla uyumlu, ziyaretçilerimizin kullanımına uygun alanlar oluşturacak, elektrikli araç ve bisiklet kullanımına yönelik düzenlemeler yapacağız” dedi.

Günübirlik ziyaretçiler için faaliyet alanları
Mesire alanı içerisinde günübirlik ziyaretçiler için çeşitli faaliyet alanlarının olduğunu belirten Başkan Doğan, “Hürriyet Mesire Alanımıza, günübirlik gelecek ziyaretçilerimiz için de orman içi ve deniz kenarında yer alacak kır kahvesi, kır lokantası, büfeler, serbest oyun alanları, kameriyeler gibi hizmet birimleri yer alacak. Ziyaretçilerimizi ilçemizde en iyi şekilde ağırlamak ve Çarşambamızı en güzel şekilde tanıtmayı hedefliyoruz. Bu sebeple kalabalık ve gürültülü şehir hayatından uzaklaşarak ilçemize gelen ziyaretçilerimiz için sadece kuş seslerini duyabilecekleri huzur dolu bir ortamda eğlenebilecekleri, sanatsal faaliyetlerde bulunabilecekleri yerler ve atölyeler hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

Karadeniz’in en geniş sahil bantlarından biri
Sahil bandı içerisinde birçok etkinliğin yapılmasına elverişli geniş bir kumsal alanının da kullanıma kazandırılacağını ifade eden Belediye Başkanı Halit Doğan şöyle devam etti: “Mesire alanımız içerisinde 50 hektarlık çok önemli bir kumsal bandı yer alıyor. Ön araştırmalarımıza göre Karadeniz sahil bandında bu kadar genişlikte alana sahip bir kumsal alan yok. Bu alanında inşallah belediyemize kullanımı hususunda gerekli adımları attık onların da uygun görüşlerini aldıktan sonra o kumsalı da Çarşamba Belediye Başkanlığımız himayesinde bir kumsal olarak halkımızın kullanımına sunmak üzere düzenlemelerimizi yapacağız. Bu alanımızda da inşallah her türlü yüzme ve su sporlarını vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebilmeleri için tamamlamış olacağız.”
Mesire alanının Çarşambaya hayırlı olmasını dileyen Başkan Doğan, “Mesire alanımızı, bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak alana ve ülkemiz standartlarına yakışır, modern şekilde revize yaparak bölgemiz insanlarına kazandırmayı hedefliyoruz. Çarşambamızın turizmi ve gelişimi için her zaman çalışmaya devam ediyoruz. Sahiliyle ormanıyla Samsunumuzun cennet köşelerinden olan Hürriyet Sahilimizi ve ormanımızı turizme kazandırıyoruz. 500 bin metrekarelik alanda konaklama, piknik ve karavan park alanları oluşturmayı planlıyoruz. Türkiye’nin en büyük aromatik bitki alanlarından birisi de yine burada olacak. Orman Genel Müdürlüğümüzle imzaları attık. Memleketimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sıcak hava yasakları unutturdu
YEREL HABERLER Sıcak hava yasakları unutturdu
Şehrin dört bir yanı kırmızı-beyaz bayraklarla süslendi Başkan Demir: “Bu yolun sonu şampiyonluk”
YEREL HABERLER Şehrin dört bir yanı kırmızı-beyaz bayraklarla ...
Bafra'da erlerin yemin heyecanı
YEREL HABERLER Bafra'da erlerin yemin heyecanı
“Düğün salonları ile ilgili belirsizlik biran evvel kaldırılmalı”
YEREL HABERLER “Düğün salonları ile ilgili belirsizlik biran evvel ...
Dünyanın en büyük görev tabancası ailesi: Canik TP SYS, Canik markasıyla 1,2 dakikada bir silah üretiyor
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük görev tabancası ailesi: Canik ...
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
Büyükşehir yöneticilerine ‘liderlik’ eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir yöneticilerine ‘liderlik’ eğitimi
Samsun’da şubat ayında bin 305 konut satıldı Samsun’da konut satışları 1 yılda yüzde 33 azaldı
YEREL HABERLER Samsun’da şubat ayında bin 305 konut ...
Karadeniz´in giriş kapısı Samsun´da, HES kodu kontrolü başladı
YEREL HABERLER Karadeniz´in giriş kapısı Samsun´da, HES kodu ...
Hedef mavi Terme Başkan Kılıç'tan halk pazarında denetim
YEREL HABERLER Hedef mavi Terme Başkan Kılıç'tan halk pazarında ...
Vali Dağlı: "Eş-dost, akraba, hasta, taziye vb. ziyaretler bir süre daha ertelensin"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Eş-dost, akraba, hasta, taziye vb. ...
Beyin cerrahisinde “nöronavigasyon sistemi”
YEREL HABERLER Beyin cerrahisinde “nöronavigasyon sistemi”
Samsun'da 273 adet sentetik eczayla yakalanan şahıs adliyede
YEREL HABERLER Samsun'da 273 adet sentetik eczayla yakalanan şahıs ...
Havza'ya yeni sağlık hizmet binası
YEREL HABERLER Havza'ya yeni sağlık hizmet binası
Doktordan 20'nci şiir kitabı
YEREL HABERLER Doktordan 20'nci şiir kitabı
Orhan Gencebay'dan hemşehrisi Sibel Yıldırım'a büyük destek
YEREL HABERLER Orhan Gencebay'dan hemşehrisi Sibel Yıldırım'a büyük ...
Muğla merkezli kimlik ve kart bilgilerini çalan çeteye operasyonda Samsun'da 1 gözaltı 
YEREL HABERLER Muğla merkezli kimlik ve kart bilgilerini çalan ...
Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
Samsun'da kısıtlamaya uymayan 253 kişiye 470 bin TL ceza
YEREL HABERLER Samsun'da kısıtlamaya uymayan 253 kişiye 470 bin TL ...
İş dünyası istişarede bulundu
YEREL HABERLER İş dünyası istişarede bulundu
Hastanede şizofreni hastasını yastıkla boğan kadın: Ölümü hak ettiğini düşündüm, üzgün değilim
YEREL HABERLER Hastanede şizofreni hastasını yastıkla boğan kadın: ...
19 Mayıs’ta TOKİ konutları için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta TOKİ konutları için çalışmalar başladı
Samsun'da yangın: 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da yangın: 1 ölü
1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan kişilere operasyon Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda Samsun'da bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini ...