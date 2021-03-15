5 yaşındaki kızının önünde eski eşini döven İbrahim Zarap'ın tutukluluğuna itiraz edildi 



Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)SAMSUN´un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşi E.M.´yi öldüresiye döven İbrahim Zarap´ın tutukluluğuna itiraz edildiği belirtildi.

Olay, cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek için 3 sene önce boşandığı E.M ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada E.M.'ye tekmetokat saldırdı. Zarap'ın yere yığılan E.M.´ye tekme atmaya devam ettiği anlar da çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.M. ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. E.M., tedavisinin ardından geçen hafta cuma günü taburcu oldu.

İbrahim Zarap hakkında soruşturma devam ederken, avukatı tarafından tutukluluğuna yapılan itiraz nedeniyle dosya yeniden mahkemeye gönderildi. İtiraz mahkeme tarafından görüşülerek karara bağlayacak.

Şüpheli İbrahim Zarap ifadesinde, eski eşinin kızını bir daha göstermeyeceğini söyleyince bir anda gözünün döndüğünü ve sinir krizi geçirdiği şeklinde savunma yapmıştı. Türkiye´yi ayağa kaldıran olayda şüpheli Zarap olaydan sonra kendisini durdurmak için müdahale eden kişilerden şikayetçi olduğunu söylemişti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, şüpheli Zarap´ın tutukluluğuna yapılan itirazın sonuçlanmasından sonra iddianamenin kısa sürede hazırlanacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Samsun

2021-03-15 17:43:23



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