İlkadım’dan sağlık çalışanlarına çiçek sürprizi

İlkadım Belediyesi, korona virüsü salgını ile mücadele döneminde gecegündüz demeden özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarını unutmadı.

Doktor ve hemşirelere, anlamlı bir sürpriz yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 14 Mart Tıp Bayramı’nı çiçek takdim ederek kutladı. Sağlık çalışanları da kendilerini unutmayan Başkan Demirtaş’a teşekkür etti.



“İnsanüstü gayretleriniz her zaman hatırlanacak”

Kamu ve özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret eden İlkadım Belediye Başkan Demirtaş, “Tüm sağlık çalışanlarımızın emekleri sürecinde karşılaştığı güçlüklere rağmen kutsal mesleğimizin icrasında vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için çok değerli. Pandemi boyunca doktorundan hasta bakıcısına tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlığı asla unutmayacak. Onlar için ne söylesek, ne yapsak az. Bu noktada emeği ile çalışan doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramlarını canı gönülden kutluyorum. Onlara vereceğimiz en büyük hediye pandemi kurallarına uymak olacaktır. Vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum. Hep birlikte mücadele edersek, kazanırız” dedi.



“Bugünü bu sene buruk kutlamak durumunda kaldık”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, “Yıllarca coşkuyla kutladığımız bugünü bu sene buruk kutlamak durumunda kaldık. Yoğun çalışma şartları her zaman hayatımızın parçasıydı ancak bu sene çok can kaybımız oldu. Çok meslektaşımız virüse yenik düştü. Hiçbir koşulda elimizi bırakmayan ve bu mücadelenin başkahramanı olan sağlık camiamızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Pandemide hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını da minnetle anıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.