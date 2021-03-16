Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Tepealtı mevkisinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Yanak idaresindeki 55 EN 649 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak yoldan çıkıp yol kenarında ters döndü. Kazada araç sürücüsü Musa Yanak ile Zekai Yanak yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.