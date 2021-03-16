Canik Orman Okulu öğrencilerine kapılarını açtı

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Türkiye’nin ilk devlet destekli orman okulu olan ‘Canik Orman Okulu’nda eğitimler başladı.

Canik Belediyesi tarafından Gürgenyatak mevkisinde yapılarak Canik Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilen Canik NamiyeMümin Erol Orman Okulu, 15 Mart itibarıyla öğrencilere kapılarını açtı. 15 Mart23 Nisan tarihleri arasında 6 hafta sürecek eğitimlerde çocuklar; küresel iklim değişikliği, ekolojik okuryazarlık, sürdürülebilirlik, sıfır atık, biyomimikri ve oryantiring modüllerinden eğitimler alacak.

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