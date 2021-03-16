Hüsame Ünveren cinayetinde 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, Hüsame Ünveren'i (24) sokak ortasında başına kabza ve dipçikle vurup, ardından tabanca ve tüfekle ateş ederek öldürüp, olay yerinden geçen 1 kişinin de yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla tutuklanan 7 sanık hakkında müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 19 Ağustos 2020 günü saat 16.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi önünde meydana geldi. Hüsame Ünveren, husumetli olduğu Ahmet Cerrah (26) ve Serkan Torunoğlu'nun (20) saldırısına uğradı. Otomobilden inen 2 şüpheli, Ünveren'in başına tabanca kabzası ve tüfek dipçiği ile vurdu, ardından da tabanca ve av tüfeğiyle ateş etti. Ünveren, ağır yaralandı. Olayda, yoldan geçen Celal G. de seken kurşunlardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel hastaneye kaldırılan Ünveren, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Celal G. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TRABZON'A KAÇIP, 'TUVALET' TARTIŞMASINDA CİNAYET İŞLEMİŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler Ahmet Cerrah ve Serkan Torunoğlu'nun Trabzon'a kaçtıklarını belirledi. Şüphelilerin, 28 Ağustos 2020 günü de Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat Yaylası'nda Şenol Keleş'i (45) tabancayla vurarak öldürdükleri tespit edildi.

YARDIM VE YATAKLIK EDEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun ve Trabzon polisi ile jandarma ekipleri, çifte cinayetin şüphelilerine yardım ettikleri iddia edilen İknur Kol (41), Emre Cerrah (24) ve Şaban Emuce'yi (34) yakalayarak, gözaltına aldı. 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

50'den fazla kişinin ifadesine başvuran güvenlik güçleri Ahmet Cerrah´ı yakalamak için 40 ayrı adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlar sonunda Ahmet Cerrah, Vezirköprü ilçesindeki bir adreste yakalanarak, gözaltına alındı.

Serkan Torunoğlu ise Samsun İl Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Ahmet Cerrah ile Serkan Torunoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hüsame Ünveren cinayetine ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan Gökhan Cerrah, Caner Şahin, Cengiz Akyıldız, Emrecan Eroğlu ve Engincan Deniz de tutuklandı. `Suç delillerini saklama´ suçundan gözaltına alınan Berna G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Hüsame Ünveren cinayetiyle ilgili soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede tutuklu sanıklar hakkında `iştirak halinde tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme´ suçundan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianameye 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan dahil olan Berna G. hakkında ise 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklar, ileriki günlerde Samsun 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakim karşısına çıkacak.

OLAY ANINDA ÇEVREYİ GÖZETLEMİŞLER

İddianamede sanıklardan Gökhan Cerrah´ın cinayetin azmettiricisi olduğuna yer verildi. Soruşturmada öldürülen Husame Ünveren ile sanıklar arasında husumet olduğu, sokak artasındaki olay anında ise Emrecan Eroğlu, Cengiz Akyıldız ve Caner Şahin´in de çevreden gelebilecek olası saldırıya ve polislerin olay yerine intikal etme durumlarına karşı çevreyi gözetlediği ortaya çıktı.

ÖFKESİ UYUŞTURUCUYMUŞ

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Gökhan Cerrah 'azmettirme' iddialarını kabul etmedi. Cinayet zanlısı Ahmet Cerrah´ın da ifadesinde, "Olay anındaki hırsım ve öfkemin tek sebebi Hüsame'nin Canik'te uyuşturucu satmasıdır. Buna izin vermememden dolayı aramızda husumet oluşmuştur" dediği belirtildi.

İsmi açıklanmayan sanıklardan biri ise savcılık ifadesinde, Gökhan ve Ahmet Cerrah kardeşlerin, Hüsame'yi öldürmesi için kendisine baskı yaptığını, kabul etmeyince de odunla dövüldüğünü söyledi.

YAYLADAKİ CİNAYETE AYRI SORUŞTURMA

Bu arada, Trabzon´da Sultan Murat Yaylası'nda Şenol Keleş'in tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin savcılık soruşturmasının da ayrıca sürdüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2021-03-16 11:38:09



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