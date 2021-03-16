Samsun Valisi Dağlı: “236 bin vatandaşımızın aşı işlemini tamamladık”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bugün itibarıyla 165 bini 1. Doz, 71 bini 2. doz olmak üzere toplam 236 bin vatandaşın aşı işlemini tamamladıklarını açıkladı.

Vali Zülkif Dağlı, Samsun Valiliği Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen Kovid19 aşı uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Samsun’da Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı uygulanacak grup sıralamasına göre Kovid19 aşı çalışmasının adım adım sürdürüldüğünü belirten Vali Dağlı, “Bugün itibarıyla 165 bini 1. doz, 71 bini 2. doz olmak üzere toplam 236 bin vatandaşımızın aşı işlemini tamamladık. Bu süreçte şimdiye kadar ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 70,49’unun ve hizmet grubundaki çalışanlarımızın yüzde 63,3’ünün 1. doz aşıları tamamlandı. Bunu tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte başardık” dedi.



"Hedefimiz maviye ulaşmak"

"Hedefimiz olan maviye ulaşmak" diyen Vali Dağlı şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımıza, korona virüsle mücadelemizde umut ışığımız olan aşıya ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum ancak bu rakamı yeterli görmüyoruz. Bu nedenle tüm büyüklerimizi aşıya davet ediyorum. Lütfen, hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için aşılarımızı olalım. Hedefimiz olan maviye ulaşmak için kararlı ve net hareket etmemiz gerektiğini unutmayalım, önlemlerimizi alarak, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun bir şekilde yaşamımızı sürdürmeye devam edelim. Biz Samsun Valiliği olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz ve kamu kurumlarımızla birlikte her alanda denetim ve kontrol faaliyetlerimizi etkin bir şekilde gecegündüz, hafta sonu, sokağa çıkma yasağı demeden devam ettiriyoruz. Ama bu çabanın değerli olması, ancak halkımızın desteğiyle mümkün. Lütfen kurallara uyalım, gerekmedikçe kalabalık ortamlarda bulunmayalım, dışarı çıkmamız gerekirse özellikle maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat edelim. İlimizi çok riskli statüden çıkarıp, hedefimiz olan maviye el birliğiyle adım adım gidelim.”

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