Özdemir: “Kırsal kalkınmayı destekliyoruz”

Havza Belediye Başkanı Özdemir, “Havza Belediyesi olarak ilçemizdeki kırsal kalkınmayı desteklemek için ilgili kurumlarımız ile iş birliğine önem veriyoruz” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Belediye Başkanı Özdemir, AB Hibe programları ve ilçede desteklemelerden yararlanabilecek projeler gibi konularda bilgi aldı.

Başkan Özdemir, Havza’nın en önemli geçim kaynağının tarım olduğunu ifade ederek, “Tarımsal kalkınma ve bu alanda verilen desteklemeler ilçemiz adına çok önemli. Özellikle önümüzdeki dönemde tarım ile sanayiyi bir araya getirecek projeler çiftçilerimizin ve bölgenin kalkınması adına önemli. Havza Belediyesi olarak ilçemizdeki kırsal kalkınmayı desteklemek için ilgili kurumlarımız ile iş birliğine önem veriyoruz. TKDK İl Koordinatörlüğümüze ilimize ve ilçemize vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim” diye konuştu.

TKDK Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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