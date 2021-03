Park ve bahçelere makyaj Kentin dört bir yanındaki park ve bahçeler yeniden düzenleniyor

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı vatandaşlara 'yeşillikler içinde bir Samsun' sunmak adına yaptığı park, peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlemeleri ile Türkiye'ye örnek oluyor.

Daha yeşil bir Samsun inşa etmek için şehrin her bir köşesini yeşillendirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, bahara hazırlık yapıyor. Şehir merkezlerinde doğa ve insanın buluşmasını parklar ve yeşil alanların oluşturduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gerek kentsel dönüşüm gerek yol ve altyapı gerekse tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için yapılan projelerin yanı sıra yeşillendirme çalışmalarıyla da her geçen gün daha yaşanabilir bir Samsun inşa ettiklerini dile getirdi.

Şehri daha renkli ve keyif verici alanlar haline gelmesi için tüm imkanların seferber ederek çalıştıklarını kaydeden Başkan Demir, “Ekiplerimiz, planlı ve programlı bir şekilde çalışıyor. Baharın gelmesiyle birlikte pandeminin etkilerinin de azalması durumunda vatandaşlarımızın parklarda ve bahçelerde güzel vakit geçirmeleri için ekiplerimizle sahada çalışıyoruz” diye konuştu.



Doğa ve insan buluşması için tüm imkanlar seferber ediliyor

Bahar hazırlığı çalışmaları kapsamında bir taraftan ağaçlarda budama yapılırken bir taraftan da mevsimlik çiçek dikimleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Demir, “Pandemi sonrasında vatandaşlarımızın ilk ziyaret edecekleri yerler olacak olan parkların çiminin yeşilliğinden bankların boyama işlemlerine varıncaya kadar her yere hassasiyetle dokunuyoruz. Şehrimize güzellik katan tüm bitkileri hem budayarak hem gübreleyerek hem de çapalayarak yazın vatandaşlarımıza pırıl pırıl yeşillikler içinde cennet gibi bir şehir sunmak istiyoruz. Hazırlıklarımız hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.



"Gözlere ve gönüllere dokunduk"

Amaçlarının Samsun'u hayallerimizdeki evin bir bahçesi gibi yemyeşil ve rengarenk yapmak olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu aralar sıklıkla budama çalışmaları yapıyoruz. Nasıl insanların insani temel ihtiyaçları varsa bitkilerin de tıpkı insanlar gibi ihtiyaçları oluyor. Bunlardan biri de budama. Derin, form ve şekil budama şeklinde bitkileri göze hoş görünecek bir hale getirmeye çalışıyoruz. En büyük ana arterimiz Havaalanı girişinden Bafra'ya kadar devam eden Atatürk Bulvarı'nda bu sene içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile ortak yoğun bir budama çalışması yaptık. Kent estetiği açısından büyük beğeni toplayan çalışmalarımızla gözlere ve gönüllere dokunduk. Ayrıca trafiğin akışını engelleyen tüm unsurların da önüne geçmiş olduk" ifadelerini kullandı.

