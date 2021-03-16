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Hâkim ve savcılara ‘yabancı dil’ ve ‘yüksek lisans’ fırsatı OMÜ’den hâkim ve savcılara yabancı dil eğitimi ve yüksek lisans imkânı

İHA

Hâkim ve savcılara ‘yabancı dil’ ve ‘yüksek lisans’ fırsatı OMÜ’den hâkim ve savcılara yabancı dil eğitimi ve yüksek lisans imkânı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) imzalanan çifte protokol; Samsun’da görevli hâkimler ve cumhuriyet savcıları ile hâkim ve savcı adaylarının, üniversitenin lisansüstü programlarında eğitimöğretim görmelerine ve de yabancı dil eğitimi almalarına kapı aralayacak.
Samsun’da görevli hâkimler ve cumhuriyet savcıları ile hâkim ve savcı adaylarını yakından ilgilendiren lisansüstü ve yabancı dil eğitimine yönelik proje, OMÜ ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında hazırlanan protokolle hayata geçecek.
Bu çerçevede OMÜ Senato Salonu’nda yapılan protokol törenine; Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Başsavcı Vekili Adem Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Cengiz Batuk, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nalan Kızıltan ile Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız katıldı.

Başsavcısı Kılıç: “Bizler için gerçekten önemli bir gelişme”
Söz konusu protokol Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından imzalanırken her iki kurumun yöneticileri protokole dair beklenti ve hedeflerini dile getirdi. İlk olarak söz alan Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç, protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, “Bu protokol bizler için gerçekten önemli bir gelişme zira meslektaşlarımızın yüksek lisans yapmaları, İngilizceleri ile diğer yabancı dil bilgilerini geliştirmeleri suretiyle mesleki donanımlarını yükseltmelerini gözetiyor. Samsun Adliyesi’nde görev yapanların çoğunluğu genç meslektaşlarımızdan oluşuyor. Ümit ediyoruz ki bu protokol, meslektaşlarımızın kendilerini geliştirmelerine fırsat ve imkân sağlar. Bu anlamda teklifimizi kabul eden Sayın Rektörümüze, meslektaşlarım adına sevgi, saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Protokolün güzel gelişmelere vesile olmasını diliyorum” dedi.

Rektör Ünal: “Kurumlar arasındaki iş birliğinin önümüzde dönemde başka alanlara sirayet etmesini planlıyoruz”
Ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç’a teşekkür ederek, “Sayın Başsavcımızın açtığı ufukla bu protokolü imzaladık. Her iki kurum arasındaki iş birliğini en üst düzeyde sürdürmek arzusundayız. Bu çerçevede nitelikli insan istihdamı ve personelimizin gelişimine katkı sağlayacak eğitimlerle kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlenmesini ve bunun önümüzdeki süreçte başka alanlara da sirayet etmesini planlıyoruz. Protokollerden biri yabancı dil eğitimiyle ilgili ve malumunuz, yabancı dil eğitimi son derece önem arz ediyor. Üniversitemizin bu noktadaki alt yapısı ile öğretim elemanlarımızın performansını göstermesi suretiyle bizler elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Yaşadığımız dünyanın küresel bir köye dönüşmesiyle yabancı dil ve dil eğitimi oldukça önemli bir hâle geldi çünkü her yerde her dil kullanılabiliyor. En azından iletişimin kurulduğu bir araç olarak dilin öğrenilmesi ve geliştirilmesi; hem kişisel gelişim açısından hem de hizmetlerin daha nitelikli olması bakımından da büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

“Eğitimler sayesinde verilen hizmetler daha sağlıklı, daha nitelikli ve daha hızlı olacaktır”
Konuşmasında diğer protokolden de bahseden Rektör Ünal, bu protokolün de hukukçulara tezsiz yüksek lisans yapma olanağı sunduğuna işaret ederek, “Hukukçularımızın nitelikli eğitimi açısından mevcut bütün olanaklarımızı kullanacağız. Hatta ihtiyaç duyulması hâlinde dışarıdan destek alınması suretiyle yani seminer, panel vb. akademik etkinlikler yoluyla düşündüğümüz üst düzey eğitimi öngörüyoruz. Protokol kapsamında bir tezsiz yüksek lisans yapılacak ama bu dönemdeki bitirme ödevini oldukça önemsiyoruz. Bu bağlamda söz konusu eğitimlerin; en azından literatürü tarama, bunların içerisinden bir sonuç çıkarma ve nihayetinde de akademik bir metin yazabilme becerisini kazandıracağına inanıyoruz. Dolayısıyla verilen hizmetler de daha sağlıklı, daha nitelikli ve daha hızlı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

ALES şartı yok ve yüzde 50 indirim yapılacak
Eğitim alacak adaylarda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve benzeri şartlar aramayacaklarına dikkat çeken Rektör Ünal, adayın hukuk lisans mezunu olmasının yeterli olacağını ve eğitimler için yüzde 50 indirim uygulanacağını kaydetti.
Böyle bir protokolü imzaladıkları için son derece mutlu ve gelecek açısından ümitli olduklarını vurgulayan Rektör Ünal, “OMÜ’nün kendi havzasına verebileceği en büyük katkılardan biri imzaladığımız bu protokollerdi. Böyle bir taleple buna vesile olduğunuz için hem size hem de şahsınızda çalışma arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum” sözleriyle memnuniyetini ifade etti.
İmzalarla resmiyet kazanan lisansüstü programlara ilişkin protokolde, tezsiz yüksek lisans eğitiminde hâkim ve savcılar ile hâkim ve savcı adayları için asgari kontenjan sayısı 20 olarak belirlendi. Tezsiz yüksek lisans programına kaydolacak adaylar için ALES, yabancı dil ve lisans not ortalaması vb. şartlar aranmayacak. Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 ulusal kredi ve 60 Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nden (AKTS) az olmamak koşulu ile en az 10 ders ile dönem projesinden oluşuyor. Yüksek lisansla ilgili protokolün yürürlük süresi 4 yıl olarak belirlendi.
Diğer protokolle de hâkimler ve savcılar ile hâkim ve savcı adaylarının yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi için OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nda belirlenen kontenjan dâhilinde mesai saatleri dışında uzaktan eğitim teknolojileri de kullanılarak yabancı dil eğitimi almaları planlanıyor. Yabancı dil eğitimi alabilmeleri için adayların hâkim, cumhuriyet savcısı veya hâkim ve savcı adayı olması gerekiyor. Diğer konularda başvuruda aranacak şartlar; 2547 sayılı Kanun, Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Yabancı Diller Yüksekokulu’nun işleyişine dair yönetmelik ve uygulama esaslarına ve tarafların anlaşmalarına göre belirlenecek. Yabancı dil eğitimiyle ilgili protokol 2 yıl geçerli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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