İki büklüm geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Samsun’da 20 yıldır bel fıtığı şikâyeti çeken bir kadın hasta yaklaşık bir aydır durumu kötüleşince Büyük Anadolu Hastaneleri'ne başvurdu. Hasta yürümekte zorluk çekerek, iki büklüm geldiği hastaneden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç tarafından yapılan operasyon sonrası yürüyerek ayrıldı.

Tedavi edilmeyen, ihmal edilen fıtık ilerleyen süreçlerde hastalarda felce kadar sürükleyebiliyor. Fıtık tedavi edilmezse büyüyor ve yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Samsun'da yaşayan E.E. isimli hastada yaklaşık 20 yıldır bel fıtığı şikayeti çektiğini söyledi. “Ben çektim kimse çekmesin, tedavisini bekletmesin” diyen hasta, "Uzun süredir bel fıtığı sorununu yaşıyorum. Çeşitli doktorlara gittim, geçici olarak ilaç tedavisi ve fizik tedavi oldum. İyileştim sandım ama daha kötü oldu. O dönemlerde ameliyat olmamı söylediler ama çevremdekiler, ‘aman ameliyat olma daha kötü olsun’ dediler. Bu yüzden korktum ancak korkum yüzünden bekledim ve ağrılarım arttı. Daha da kötü oldum. Yürüyemez, merdiven çıkamaz hale geldim. Birinin yardımı olmadan işlerimi yapamaz duruma geldim. Ağrılarım daha da arttı. Artık iki büklüm olmuştum. Belim tutuldu, ayaklarım şişti. Bunlarla birlikte farklı sağlık sorunlarım da ortaya çıktı” dedi.

Doktor Eyüp Genç’in yaptığı muayene ve tahlillerin ardından ameliyat olmaya karar verdiklerini anlatan kadın hasta, “Fakat 20 günlük bir süreç bekledim çünkü kalp ve dâhiliye üzerine tedavilerimi de oldum. Diğer sağlık sorunlarım da geçince Eyüp Genç doktorumuz ameliyatımızı gerçekleştirdi. Kısa sürede hasta yatağımdan kalktım. Lavaboya kendim gidemezdim, gidiyorum. Namazımı kılamazdım, rahat bir şekilde kılıyorum. Ağrılarım, sızılarım gitti. İki büklüm geldiğim hastaneden yürüyerek çıktım. Şu anda çok iyiyim. Ben yıllardır çekiyorum, başka kimse çekmesin. Korkmalarına da gerek yok. Çok rahat bir operasyon doktorunuz o güveni size veriyor. Bu anlamda doktorum Eyüp beye ve Büyük Anadolu Hastaneleri'ne çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine son verdi.

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