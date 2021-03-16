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Samsun'da eski eşinin dövdüğü kadın: Şiddet sessiz kalındıkça çoğalıyor

DHA

Samsun'da eski eşinin dövdüğü kadın: Şiddet sessiz kalındıkça çoğalıyor


Zeynep Irmak ÖCALMiraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, İbrahim Zarap'ın (27) sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının yanında dövdüğü eski eşi Emrihe Metegül (24) tedavisinin ardından taburcu olup istirahat ettiği evinde, o anları anlatı. Tutuklu eski eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Metegül, "Şiddete ne kadar sessiz kalınıyorsa o kadar çoğalıyor. Demek ki insanlara ikinci bir şans vermemek gerekiyor" dedi.
Olay, 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşine tekmetokat saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metegül'ü dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emriye Metegül ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
O ANLARI ANLATTI
Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Emriye Metegül,5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nden taburcu oldu. Sağlık durumu iyi olan Metegül, istirahate çekildiği evinde açıklamada bulundu, kocasının tutuklu yargılanıp, en ağır cezayı almasını istedi. Emriye Metegül, "Kızımı almıştı, kızımı almak için meydana buluştuk. Gittiğimde alkolüydü anladım. Ben de kızımı alırken `çocuğun yanında bunu içmemesi´ gerektiğini söyledim. Çocuğuma da `babana birkaç gün gitmeyeceksin´ dedim. O an sinirliydi. Çocuk üşüyordu. O sıra nasıl oldu anlamadım, bayılmışım, 3-4 dakika sonra kendime geldiğimde yüzüm gözüm kan içinde, etrafa bakıp, çantama uzanmaya çalıştım. Telefonu almaya kalkınca, telefonu kırdı. Sonra tekrar bayılmışım, sonrasını hatırlamıyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü hak ediyor bunu. 5 yaşında kızımın bir günahı yoktu. O içtiği şeylerin etkisi altına bunları yapmaya hakkı yoktu. Bunu asla kabul etmiyorum. İtirazda bulunulmuş; tutuklu yargılanmasını istiyorum" dedi.
`KIZIM `BABAMI ARTIK İSTEMİYORUM´ DİYOR´
Eski eşi hakkında şikayetleri bulunduğunu anlatan Metegül, "3 yıldır ayrıyız zaten. Sürekli bir kıskançlık, sürekli bir güç gösterisi gösteriyordu. Birkaç kez şikayetçi olmuştum, uzaklaştırması yeni bitmişti. Burnum ve sağ gözümün altında kırıklar, akciğerimde kanama var. 2 gün ben kendime gelemedim. Kimseyi tanıyamadım. 2 gün boyunca şuurum yerinde değildi. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yanımda olup beni yalnız bırakmadılar. Kızım iyi. O da neye uğradığını şaşırdı. `Babamı artık istemiyorum´ diyor. Babasına düşkündü ama şimdi adını bile ağzına almak istemiyor. Görüntüleri izlemedim. Kızımın o çığlıklarına dayanamam diye izlemedim" diye konuştu
`İNSANIN AKLINA GELMEYEN ŞEYLER BAŞINA GELİYOR´
Daha önce özellikle kadına yönelik şiddet olaylarına sosyal medya hesabından tepki gösterdiğini, bu kez kendisinin bu paylaşıma konu olduğunu söyleyen Emriye Metegül, "Normalde bu tür şiddet olaylarında paylaşımlar yapardım. Bu sefer benim paylaşılmam tuhaf oldu. İnsanın aklına gelmeyen şeyler başına geliyor. Böyle olacağını bilsem, ne çocuğumu verirdim ne de kendim giderdim. Bu ne kullandığı belirsiz insanların ne yapacağı belli olmuyor. Sadece alkollü olduğu için uyardım. Hiç kimsenin yanına kar kalmasın. Özellikle çocuk şiddetin içinde. Şiddete ne kadar sessiz kalınıyorsa, o kadar çoğalıyor. Demek ki insanlara ikinci bir şans vermemek gerekiyor" ifadelerinde bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Zeynep Irmak Öcal, Miraç ŞENTÜRK
2021-03-16 17:44:43

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