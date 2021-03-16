Çarşamba'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, SamsunOrdu karayolu üzeri Çarşamba ilçesi Şehirlerarası Otogarı girişinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan 25 FA 818 plakalı tır, otogar ışıklarında durdu. Işıklarda bekleyen tıra, İbrahim C.(38) idaresindeki 19 BF 220 plakalı tır yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayarak arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tır sürücüsü İbrahim C. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.