Samsun’da eski eşinin darp ettiği kadın konuştu: “En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum”

– Samsun’da eski eşi tarafından sokak ortasında darp edilen Emriye Metoğlu (25) taburcu olmasının ardından ilk kez konuştu. Metoğlu, “En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü hak ediyor bunu. Benim 5 yaşındaki çocuğumun hiçbir şekilde hiçbir günahı yoktu. O içtiği alkol veya içtiği şeylerin etkisinin altında bile böyle bir şeye hakkı yoktu” dedi.

O gün yaşananları basın mensuplarına anlatan Emriye Metoğlu, “Normalde öğlen gibi kızımı aldı. Akşam alma saatimde ben gittim. Bir saat kadar falan telefonuna ulaşamadım. Sonra telefonunu açtığında Canik Meydanı’nda olduğunu bana söyledi. Gittiğimde alkollüydü. Anladım. Ben de kızımı alırken çocuğun yanında bunu içmemesi gerektiğini veya ‘çocuğu bugün almasaydın yarın alabilirdin eğer içmen gerekiyorsa bunu istiyorsan’ diye söyledim. Ondan sonra çocuğa döndüğümde ‘babana gitmeyeceksin birkaç gün’ dedim. O an sinirle çünkü çocuk üşüyor üzerinde montu, eşyası hiçbir şeyi yok. Çocuğu almış tutmuş elinden getirmiş. Çocuktan uzak oturuyor zaten. Çocuk meydanda tek başına oturuyor. O sıra ben istemsiz yani anlamadım nasıl olduğunu bayılmışım. 34 dakika sonra falan herhalde yani saatlere baktığımda. Kendime geldiğimde yüzüm gözüm kan içerisinde etrafa bakıyorum. Çantama uzanmaya çalıştım. Farkındayım. Ondan sonra telefonumu almak için uzandığımda telefonumu kırdı. Aileme veya herhangi bir polise falan aramamam için. Ondan sonrasını zaten tekrar bayılmışım. Tekrar hatırlamıyorum” diye konuştu.

Daha önce de şiddete maruz kaldığını belirten Metoğlu, “Birkaç kere daha şiddet uygulamıştı. Biz 3 yıldır ayrıyız zaten. Ayrıldığımızdan beri sürekli böyle bir kıskançlık. Kendisinde bir eksiklik hissediyordu herhalde. Kendisini güç gösterisi olarak gösteriyordu. O yüzden ben birkaç kere daha şikayetçi olmuştum. Zaten uzaklaştırması yeni bitmişti” şeklinde konuştu.

Eski eşi İbrahim Z.’nin tutukluluğuna itiraz edilmesine tepki gösteren Emriye Metoğlu, “Yani en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü hak ediyor bunu. Benim 5 yaşındaki çocuğumun hiçbir şekilde hiçbir günahı yoktu. O sadece içtiği alkol veya içtiği şeylerin etkisinin altında böyle bir şeye hakkı yoktu. Ben bunu kabul etmiyorum. Cezalandırılmasını istiyorum. Karşı taraftan tutuksuz yargılanması talep edilmiş. Ben tutuksuz değil tutuklu yargılanmasını istiyorum. Ceza almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Genç kadın, sağlık durumuyla ilgili ise şunları söyledi: “Burnumda ve sağ gözümün altında kırıklar var. Akciğerimde kanama var. Tekrar bu hafta içi muayene olacağım. Tekrar polikliniğe gideceğim.”

O olaydan sonra 2 gün kendine gelemediğini anlatan Emriye Metoğlu, “Ben 2 gün kendime gelemedim. Yani 2 gün hastanede arkadaşlarımı tanımamışım. Anneme ‘neredeyiz biz’ demişim. Ben o gece özel bir hastaneye gidiyorum. Oradan çıkıyorum karakola geliyorum. Tekrar bunu anlatılardan biliyorum çünkü hatırlamıyorum. 2 gün boyunca şuurum yerinde değildi” sözlerine yer verdi.

Kızının artık babasını görmek istemediği dile getiren Emriye Metoğlu, “Çok şükür kızımın durumu iyi. Biz bunun tedaviye başladık zaten. Psikolojik olarak da her şekilde peşindeyiz çocuğumun. Hiç hak etmediği, hiç olmaması gereken bir şeydi. Böyle bir şey kabul edilemez zaten. Bir sebebi de yoktu. Çocuğum da neye uğradığını şaşırdı. Biz yanında konuyu hiç açmamaya çalışıyoruz. Onu dışarı çıkarıyoruz. Konuk ve gelen olduğu zamanda uyarıyoruz. ‘Babamı istemiyorum artık’ diyor. O kadar düşkündü. Zaten bizim aramızdaki bağ kızım olduğu için 3 yıldır ayrıyız ama devamlı görüşüyorduk. Şu an babasının ismini bile hiç ağzına almıyor” diye belirtti.

Kendisinin de bir kadına şiddet mağduru olacağının hiç aklına gelmediğini söyleyen Metoğlu, “O görüntüleri izlemedim. Sadece duyduğum kadarıyla kızımın çığlık seslerine dayanamam zaten yaşadım. Daha fazlasına dayanamam diye izlemedim. Ben hep kadın cinayetlerinde veya kadına şiddet olaylarında paylaşımda bulunuyordum. Bu sefer benim paylaşılmam tuhaf oldu. İnsanın aklına gelmeyen şeyler başına geliyor. Sonuçta böyle bir şey olacağını bilsem ben o gün ne çocuğumu verirdim ne kendim giderdim. Ama böyle hani artık ruh hastası mı diyeyim nasıl diyeyim ne kullandığı belirsiz insanlar ne yapacağı belli olmuyor. O gün sadece alkollü olduğu için bunu uyardım. Normal olarak doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum yani. Çocuğu alkollü almamasını çocuğunun yanın alkol içmemesini uyardım” ifadelerini kullandı.

