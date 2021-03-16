Samsun'da tabancayla kendini vuran genç hayatını kaybetti

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Samsun'da iş yerinde tabancayla kafasından kendini vurarak ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde bulunan bir temizlik şirketine ait iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki U.D. girdiği bunalım sonucu tabancayla kendini kafasından vurdu. Ağır yaralanan U.D., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. U.D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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