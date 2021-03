Vali Dağlı: "Samsunluların desteği olmadan bu mücadeleyi başarıya ulaştıramayız”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsunlu hemşehrilerimizin desteği olmadan, korona virüs ile mücadeleyi başarıya ulaştıramayız” dedi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Bafra ve Yakakent ilçelerinde temaslarda bulundu. Yakakent ilçesine gerçekleştirilen ziyaret Kovid19 vaka sayılarındaki artışın sebepleri ve alınan tedbirlerin görüşüldüğü değerlendirme toplantısı ile başladı. Vali Dağlı toplantıda, eşdost, akraba, hasta, taziye vb. ziyaretlerin bu dönemde kesinlikle yapılmaması gerektiğini belirterek, “Vaka sayılarında yaşanan artışın önüne geçebilmek adına toplumun tamamına sorumluluk düşüyor. Başta sağlık çalışanlarımız, kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere hep birlikte korona virüsüne karşı bir mücadele veriyoruz. Kovid19 haritasında kırmızı kategoride bulunan ilimizin görünümünü maviye yükseltmek ve sosyal hayatı bir an önce normale döndürmek bizlerin elinde, Samsunlu hemşehrilerimizin desteği olmadan bu mücadeleyi başarıya ulaştıramayız” diye konuştu.

Daha sonra Yakakent 100. Yıl Ortaokulu'nda kurulan 'Robotik Kodlama Atölyesi'nin açılışını gerçekleştiren Dağlı şu sözlerle temennilerini dile getirdi: “Bu hizmetle bizler bugün itibarıyla önemli bir başlangıç yapmış ve Yakakentli gençlerimizin önünü açmış olacağız. İnşallah bir kaç sene sonra bazı çocuklarımızın ASELSAN'da, bazılarının HAVELSAN'da çalıştığını, birçoğunun elektrikelektronik mühendisliğini tercih etmeye başladığını göreceğiz. Hepsi nitelikli ve vatana millete hayırlı evlatlar olacaklar ve bizim için en önemlisi de bu."

Yakakent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni de ziyaret eden Dağlı, kadın üreticileri cesaretlerinde dolayı tebrik ederek, “Valilik olarak, üretim süreçlerinin yılın tamamına yayılması ve ürettikleri ürünün piyasada hak ettiği değeri alması için kadın girişimcilerimizi her zaman destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" sözleriyle desteklerini iletti.

Çocukların sosyal, ahlaki ve fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Yakakent 'Gelişin Gelişim Projesi' uygulama merkezini de ziyaret eden Vali Dağlı, düzenli spor yapan çocuklarda öz güven ve duygusal gelişimin yaşıtlarından önde seyrettiğini ifade ederek, sporun, çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemesinin yanı sıra hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak açısından da önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Ziyaretine Bafra ilçesinde devam eden Vali Dağlı, burada yapımı hızla devam eden ve teslim tarihinden önce bitirilmesi öngörülen yeni hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Dağlı, yeni hükümet konağının hemen bitişiğinde Kızılırmak Nehri kenarına yapılacak olan millet bahçesi ve spor tesisleriyle bütünleşerek Bafra ilçesine yeni bir çehre kazandıracağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.