Bafra’da lüks otomobili çalan şahıs yakalanarak tutuklandı Oto hırsızının yakalanması film sahnelerini aratmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra’da lüks otomobili çalan şahıs yakalanarak tutuklandı Oto hırsızının yakalanması film sahnelerini aratmadı

İHA

Bafra’da lüks otomobili çalan şahıs yakalanarak tutuklandı Oto hırsızının yakalanması film sahnelerini aratmadı

Samsun’un Bafra ilçesinde çalınan lüks otomobilin şüphelisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarılmadığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
8 Şubat tarihinde SamsunSinop karayolunda bulunan bir galeriye camı açarak giren kimliği belirsiz bir kişi, sıfır kilometre 2020 model Volkswagen Tiguan aracın kontak anahtarını aldıktan sonra, galerinin önünde bulunan araçla birlikte ortadan kaybolmuştu. İş yeri sahibinin arkadaşı galerinin önünden geçerken aracı göremeyince haber vermesi üzere iş yerine gelen galeri sahibi polisi arayarak aracının çalındığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda iş yerinin laptopunun da çalındığını tespit etti. Çalıntı aracı bulmak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir gün sonra aynı model iki aracın plakalarının çalındığını tespit etti.
Çalınan plakalar üzerinden araştırmalarını yürüten ekipler çalınan aracın İstanbul'da olduğunu belirledi. İstanbul'da olduğu tespit edilen çalıntı araç 12 gün sonra Kartal'da terk edilmiş bir vaziyette bulundu. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsın kimliğini belirledi. Polis ekipleri kimliği belirlenen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Oto Hırsızlığı ekipleri bir hafta önce ismi belirlenen oto hırsızlığı şüphelisi Metehan O’nun İstanbul’dan Bafra’ya geleceği bilgisini aldı. Yakakent ilçesinde SamsunSinop karayolunda yolu kesen İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık ekipleri ile Metehan O’nun kullandığı otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda ilçe merkezinde şüpheli şahıs kullandığı otomobili terk ederek izini kaybettirdi.
Kaçan şahsın Bafra’da olabileceği bilgisi üzere çalışma başlatan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri pazartesi akşamı şahsın Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şüpheli şahsın kaldığı Bahçelievler Bahçeli 4. Sokak'ta saklandığı evi çembere aldı. Çembere alınan evde arama yapan ekipler şahsı kaçamadan yakaladı. Yakalanan şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Masası ekiplerine teslim etti. Samsun’a götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Şüpheli şahsın 7 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli öğretmen harabe haldeki otobüsü kütüphaneye çevirdi
YEREL HABERLER Emekli öğretmen harabe haldeki otobüsü kütüphaneye ...
Vali Dağlı: "Samsunluların desteği olmadan bu mücadeleyi başarıya ulaştıramayız”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Samsunluların desteği olmadan bu ...
7 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma dedektiflerine yakalandı
YEREL HABERLER 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ...
Samsun'da tabancayla kendini vuran genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da tabancayla kendini vuran genç hayatını ...
Samsun’da eski eşinin darp ettiği kadın konuştu: “En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum”
YEREL HABERLER Samsun’da eski eşinin darp ettiği kadın konuştu: “En ...
Çarşamba'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çarşamba'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'da eski eşinin dövdüğü kadın: Şiddet sessiz kalındıkça çoğalıyor
YEREL HABERLER Samsun'da eski eşinin dövdüğü kadın: Şiddet sessiz ...
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Samsun'da tabancayla kendini vuran genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da tabancayla kendini vuran genç ağır ...
İki büklüm geldiği hastaneden yürüyerek çıktı
YEREL HABERLER İki büklüm geldiği hastaneden yürüyerek çıktı
Canik’te “Benim Hayatım Toplum Merkezi” Başkan Sandıkçı: "Bu projemiz göçmen çocukların entegrasyonunu da hedefliyor"
YEREL HABERLER Canik’te “Benim Hayatım Toplum Merkezi” Başkan ...
Hâkim ve savcılara ‘yabancı dil’ ve ‘yüksek lisans’ fırsatı OMÜ’den hâkim ve savcılara yabancı dil eğitimi ve yüksek lisans imkânı
YEREL HABERLER Hâkim ve savcılara ‘yabancı dil’ ve ‘yüksek lisans’ ...
OMÜ öğretim üyeleri Samsun İl Müftülüğü görevlilerine eğitim verecek
YEREL HABERLER OMÜ öğretim üyeleri Samsun İl Müftülüğü görevlilerine ...
Kavak'ın suyu Güven'de Sarıcaoğlu: “Kavak 50 yıllık su ihtiyacını bugünden karşılamış durumda”
YEREL HABERLER Kavak'ın suyu Güven'de Sarıcaoğlu: “Kavak 50 yıllık ...
Vaka şampiyonu Samsun’da sokaklarda dikkat çeken kalabalık
YEREL HABERLER Vaka şampiyonu Samsun’da sokaklarda dikkat çeken ...
Öğrenciler anlayarak hızlı okuyacak
YEREL HABERLER Öğrenciler anlayarak hızlı okuyacak
Karadeniz´de normalleşme hayal oldu; Samsun´daki artış korkuttu
YEREL HABERLER Karadeniz´de normalleşme hayal oldu; Samsun´daki ...
Park ve bahçelere makyaj Kentin dört bir yanındaki park ve bahçeler yeniden düzenleniyor
YEREL HABERLER Park ve bahçelere makyaj Kentin dört bir yanındaki ...
Samsun'da uyuşturucu ticareti zanlısı adliyede
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticareti zanlısı adliyede
Samsun'da dış cephe yalıtım imalathanesi alev alev yandı
YEREL HABERLER Samsun'da dış cephe yalıtım imalathanesi alev alev ...
Kendisine saldıran köpeği baltayla yaraladı
YEREL HABERLER Kendisine saldıran köpeği baltayla yaraladı
4 bin 500 kitap üniversite adaylarına ulaştırıldı Atakum Belediyesi’nden üniversite adaylarına soru bankası desteği
YEREL HABERLER 4 bin 500 kitap üniversite adaylarına ...
Kaya: "Altının ucuzu olmaz, mutlaka bir sahtekarlık olur"
YEREL HABERLER Kaya: "Altının ucuzu olmaz, mutlaka bir sahtekarlık ...
Özdemir: “Kırsal kalkınmayı destekliyoruz”
YEREL HABERLER Özdemir: “Kırsal kalkınmayı destekliyoruz”