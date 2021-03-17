Bafra’da lüks otomobili çalan şahıs yakalanarak tutuklandı Oto hırsızının yakalanması film sahnelerini aratmadı

Samsun’un Bafra ilçesinde çalınan lüks otomobilin şüphelisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarılmadığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 Şubat tarihinde SamsunSinop karayolunda bulunan bir galeriye camı açarak giren kimliği belirsiz bir kişi, sıfır kilometre 2020 model Volkswagen Tiguan aracın kontak anahtarını aldıktan sonra, galerinin önünde bulunan araçla birlikte ortadan kaybolmuştu. İş yeri sahibinin arkadaşı galerinin önünden geçerken aracı göremeyince haber vermesi üzere iş yerine gelen galeri sahibi polisi arayarak aracının çalındığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda iş yerinin laptopunun da çalındığını tespit etti. Çalıntı aracı bulmak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir gün sonra aynı model iki aracın plakalarının çalındığını tespit etti.

Çalınan plakalar üzerinden araştırmalarını yürüten ekipler çalınan aracın İstanbul'da olduğunu belirledi. İstanbul'da olduğu tespit edilen çalıntı araç 12 gün sonra Kartal'da terk edilmiş bir vaziyette bulundu. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsın kimliğini belirledi. Polis ekipleri kimliği belirlenen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Oto Hırsızlığı ekipleri bir hafta önce ismi belirlenen oto hırsızlığı şüphelisi Metehan O’nun İstanbul’dan Bafra’ya geleceği bilgisini aldı. Yakakent ilçesinde SamsunSinop karayolunda yolu kesen İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık ekipleri ile Metehan O’nun kullandığı otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda ilçe merkezinde şüpheli şahıs kullandığı otomobili terk ederek izini kaybettirdi.

Kaçan şahsın Bafra’da olabileceği bilgisi üzere çalışma başlatan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri pazartesi akşamı şahsın Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şüpheli şahsın kaldığı Bahçelievler Bahçeli 4. Sokak'ta saklandığı evi çembere aldı. Çembere alınan evde arama yapan ekipler şahsı kaçamadan yakaladı. Yakalanan şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Masası ekiplerine teslim etti. Samsun’a götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Şüpheli şahsın 7 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi.

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