Riskli vatandaş parkta yakalandı

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Samsun'da riskli vatandaş polis denetimi sırasında parkta yakalandı.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri' konulu genelge kapsamında bugün Türkiye genelinde

300 bin personelin katılımıyla yoğunlaştırılmış denetim yapıldı. Denetimler kapsamında Anıtpark'ta uygulama yapan polis ekipleri riskli bir vatandaş tespit etti. HES kodu riskli olduğu tespit edilen vatandaş filyasyon ekiplerine teslim edilerek karantina altına alındı.

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