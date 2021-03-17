Karantinayı ihlal etti, parkta otururken yakalandı

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Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da Covid-19 nedeniyle karantinada olması gereken kişi, parkta otururken polis denetiminde yakalandı. 3 bin 469 lira idari para cezası uygulanan kişi Münevver Ayaşlı Yurdu'nda karantinaya alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Atatürk Parkı Onur Anıtı çevresinde yaptığı denetimlerde parkta oturan kişinin Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorguladı. Yapılan incelemede kimliği açıklanmayan erkek şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Bu kişi, 3 bin 469 lira idari para cezası uygulanarak Münevver Ayaşlı Yurdu'nda karantinaya alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-03-17 13:11:41



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