Korona vaka şampiyonu Samsun’da taziye evinde birlikte yemek yiyen 25 kişiden 21’i pozitif çıktı

Samsun’daki korona virüs vaka artışına dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Hala ilçelerimizde cenaze, taziye kaynaklı vakalar devam ediyor. Bir ilçemizde taziye evinde cenazenin üçüncü günü hep beraber yemek yiyen 25 vatandaşımızın 21’i pozitif çıktı. Bu küçük örnekte bile, her pozitif hastanın 34 kişiyle temas ettiğini düşündüğümüzde 80 kişilik bir bulaş ortaya çıkmış oluyor” dedi.

Samsun’da artan vakalar ve pandeminin ildeki genel seyri hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizde mutasyon kaynaklı virüsün hızlı yayılımı nedeniyle, bu hafta da vaka sayımızdaki artış maalesef devam etti. Neredeyse tüm ilçelerimizde görülen mutasyon kaynaklı virüs vakaları artarak daha fazla sayıda insanımıza ulaşıyor. Cumhurbaşkanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Valiliğimiz tarafından gerek ülke çapında gerekse ilimizde alınan önlemlere rağmen, özellikle bölgemizdeki illerde halen devam eden bu artış ivmesi hepimizi endişelendiriyor. Vaka sayısındaki artışın hastanelerimizde oluşturduğu yük şu an için başa çıkılmaz bir tablo oluşturmuyor ama önümüzdeki haftalarda bu vaka artışı aynı ivmeyle devam ederse bizi zorlayan bir tablo ortaya çıkmaya başlayabilir” diye konuştu.



"Pozitif kişilerle temas etmiş vatandaşlarımızın tespitinde ciddi sorunlar yaşıyoruz"

Oruç açıklamasına şöyle devam etti: “Bu nedenle bu zorlu mücadelede, halkımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Halkımızdan en çok destek istediğimiz konu temaslı vatandaşlarımızın tespiti. Son dönemde pozitif kişilerle temas etmiş vatandaşlarımızın tespitinde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Maalesef pozitif vatandaşlarımız çeşitli nedenlerle, temaslı oldukları kişilerin karantina sürecine girmemesi için evlerindeki kişi sayısını doğru aktarmıyorlar. İş yerinde çalışanlar çalıştıkları kurumda temasta oldukları kişileri belirtmiyorlar; kimi zaman çalıştıkları kurumu bildirmiyorlar. Özürlü engelli hastalarına bakan kişiler temaslı hale gelmişse, hastalarına kim bakacak kaygısıyla bu kişileri filyasyon ekiplerimize aktarmıyorlar.”



21 pozitif vaka

“Hala ilçelerimizde cenaze, taziye kaynaklı vakalar devam ediyor” diyen Oruç, “Bir ilçemizde taziye evinde cenazenin üçüncü günü hep beraber yemek yiyen 25 vatandaşımızın 21’i pozitif çıktı. Bu sadece bir taziye ziyaretinde ortaya çıkan vaka sayısı. Bu küçük örnekte bile, her pozitif hastanın 34 kişiyle temas ettiğini düşündüğümüzde 80 kişilik bir bulaş ortaya çıkmış oluyor” ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, açıklamasının devamında şu uyarılarda bulundu:

“Bu şartlar altında sağlık çalışanlarımızın halkımızın özverisi ve desteği olmadan mücadeleyi kazanması, hedefimiz olan maviye ulaşmamız maalesef mümkün değil. Lütfen temaslılarımızı bildirelim, karantinaya alınmalarını sağlayalım, karantina kurallarına uyalım. Kalabalıklardan uzak duralım. Pozitif hastalarımızın temas ettikleri kişilerin bildirilmemesinin kimseye faydası yok. Bildirilmeyen her temaslı, ilimizde zaten güçlü olan mutasyonlu virüsün etki alanını genişletmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bir yakınımızın temaslı olarak karantinaya girmesini önlemeye çalışırken bir başka kişinin hayatını tehlikeye attığımızı unutmayalım. Bu yaklaşıma bir an önce dur demeliyiz. Valiliğimiz koordinasyonunda, tüm sağlık çalışanlarımız, kamu kurumlarımız ve halkımızla birlikte mücadele ederek virüsün evimize, yuvalarımıza, hayatımıza girmesini engellememiz gerekiyor. İnşallah el birliğiyle ilimizdeki vaka sayısını, vakalar hastanelerimize yatış olarak yansımaya başlamadan önce durduracağız. Sağlık çalışanlarımız ve yakınlarımızın iyiliği için bunu yapmamız şart.”

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