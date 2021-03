Murzioğlu: “Şehir geliştikçe hava taşımacılığı gelişiyor”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Havaalanımızdaki uçak seferlerine paralel olarak yolcu sayımız da her geçen gün artıyor. Yatırımlar artıkça, şehir geliştikçe hava taşımacılığı gelişiyor” dedi.

Başkan Salih Zeki Murzioğlu bir havayolu firmasının Anadolu Bölge Satış Müdürü Altuğ Özpekin ve Anadolu Bölge Satış Sorumlusu Murat Katran’ı makamında kabul etti. Murzioğlu, 2021 yaz sezonunda Samsun’a 2 iç hat, 4 dış hat olmak üzere haftada 6 farklı destinasyona direkt uçuşlar ile şehre katkı sağladıkları için havayolu firmasına teşekkür etti.

Makamda gerçekleşen ziyarette Başkan Murzioğlu’na bölge uçuşları hakkında bilgiler veren Altuğ Özpekin, Samsun’dan Türkiye ve Avrupa arasında tarifeli direkt uçuşlarla en fazla destinasyona uçuş gerçekleştiren havayolu şirketlerinden biri olduklarını iletti. Özpekin, bu kapsamda 2021 yaz sezonunda Samsun’a Antalya ve İzmir’den karşılıklı olarak haftada 4 gün iç hat uçuşlarının olduğu, dış hatlarda ise haftada 3 gün Düsseldorf, haftada 2 gün Stuttgart, haftada 1 gün Frankfurt ve Hannover uçuşları ile haftada 6 farklı destinasyona direkt uçuş seferleri düzenlediği ve firmanın Samsun’a yatırımlarının her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti. Özpekin ayrıca, İzmir ve Antalya üzerinden Avrupa başta olmak üzere Samsun’dan toplam 25 destinasyona bağlantı verildiğini de sözlerine ekledi.



Havayolu firmasına teşekkür etti

Avrupa’ya uçuş sayılarının artmasının hem ticaret hem de turizmin gelişmesi açısından sevindirici olduğunu belirten Başkan Murzioğlu, “Kentimiz turizmin yanı sıra, bölgenin en önemli ticaret merkezi. Diğer yandan Samsun’un, Türkiye’nin sağlık yatırımları anlamında önemli bir merkezi olması nedeniyle ‘sağlık turizmi’ açısından da ciddi bir potansiyele sahip. Havaalanımızdaki uçak seferlerine paralel olarak yolcu sayımız da her geçen gün artıyor. Yatırımlar artıkça, şehir geliştikçe hava taşımacılığı gelişiyor. Havayolu taşımacılığı alternatifleri artıkça kentler de gelişiyor. 2021 yaz sezonunda Samsun’a 2 iç hat, 4 dış hat olmak üzere haftada 6 farklı destinasyona direkt uçuşlar ile şehre katkı sağladığınız için firmanıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

