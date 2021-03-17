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En çok vakanın görüldüğü Samsun´da denetimler artırıldı

DHA

En çok vakanın görüldüğü Samsun´da denetimler artırıldı


Zeynep Irmak ÖCAL-Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA) -  SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun´da artışın kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor. Kentte ekipler, birçok noktada denetimleri sıklaştırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller yine Karadeniz Bölgesi´nden çıktı. İl bazlı koronavirüs haritasında geçen hafta 348,36 olan Samsun, 458,53´e yükseldi. Bakan Koca, son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan ilin Samsun olduğunu açıkladı. İki haftadır en çok vakanın görüldüğü il olan Samsun´da hastaneler de sinyal vermeye başladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, bu artışın hastanelerde yük oluşturduğuna dikkat çekerek,  önümüzdeki haftalarda bu vaka artışı aynı ivmeyle devam ederse sağlık çalışanlarını zorlayan bir tablonun ortaya çıkacağını açıkladı. Artışı kontrol altına almak için kentin birçok noktasında denetimler sürüyor. Ekipler, Samsun´un en kalabalık noktalarında HES kontrolü yapıyor, polisler devriye halinde vatandaşları uyarıyor.`MASKE BİZİ YÜZDE 100 KORUMUYOR´Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, "Böyle istenilmeyen bir şeyde birinci olmak hepimizi üzüyor. Ben Covid-19 ile uğraşan bir hekim olarak söyleyeyim, insanlar tedavi olmak için sırada bekliyor. Yine devlet hastanelerinde de durum aynı, tüm sağlık çalışanları canla başla mücadele ediyor. Ancak artışın önüne geçilemiyor. Bu maskeyi takıyoruz ama bu maske bizi yüzde 100 korumuyor, bunların hepsi önlemdir. Maske takacağız, aşı olacağız, ellerimizi yıkayacağız, birbirimize yanaşmayacağız. Basamağın birinde eksiklik olunca o zincir kopuyor. Maskeyi taktım ama sizinle 30 santimetre mesafeyle oturuyorum, bu maske beni yüzde 100 korumaz. İnsan bunun çok farkında değil. `Ben de belirti yok, ateşim yok, kırgınlık yok, ben kesin hasta değilim´  şeklinde düşünenler, birbirine ziyarete gidenler oluyor.  Bu durum da ne yazık ki vaka artışlarına neden oluyor.`ÇOK CİDDİ COVİD-19 OLAN ÖĞRETMEN POPÜLASYONU VAR´Doktor İnce, "Okullar kısmen açıldı, öğretmenlerimizden çok fazla hasta olarak gelen var. Çocuklar, çok taşıyıcılar ve birbirine bulaştırıp, asemptomatik olabiliyorlar sonra da öğretmenlerine bulaştırıyorlar. Çok ciddi Covid-19 olan öğretmen popülasyonu var. `Maskemi taktım, aşımı da oldum, bana bir şey olmaz´ demememiz lazım. En önemli önlem temas etmemektir, çünkü bu hava yoluyla, damlacık yoluyla bulaşan bir mikroptur. Bunu engellememiz için birbirimizden uzak durmamız gerekiyor. Her türlü önlemi devletimiz alıyor, herkes bir mücadele içinde ama bu toplu verilecek bir mücadeledir.  Yani topyekûn savaşmamız gerekiyor. Ancak bizler birbirimizle iç içeyiz, kesinlikle mesafe kurallarına uymuyoruz. Samsun´da halen toplu taşıma araçları çok kalabalık. Eğer kemeri sıkarsak, herkes kurtulacak" diye konuştu.`SAMSUN´DA LONDRA MUTASYONUYLA MÜCADELE EDİYORUZ´Samsun´da ağırlıklı olarak mutasyon virüsün etkili olduğunu ifade eden Doktor İnce, "Londra mutasyonu denilen virüsle mücadele ediyoruz. Sonuçta bu da korona ve tedavisi farklı değil. Zaten Covid-19´un spesifik bir tedavisi yok. Hastalarımızı hayatta tutmaya çalışıyoruz. Benim şu an 40 yaşında yoğun bakımda hastalarım var. Bir kısmı makineye bağlı entübe ve hayatta kalmak için mücadele veriyor. 20 yaşında serviste yatan hastam vardı, bugün taburcu ettim, 15 gün uğraştık, ateşler içinde yandı. Bu dönemde birbirimizden uzak duralım, sevdiklerimizi görüntülü arayalım" şeklinde konuştu.'ÇALIŞAN ÇALIŞMAYAN HERKES DIŞARDA'Herkesin dışarı çıktığını ifade eden Furkan Aydın, "Çalışan ve çalışmayan herkes dışarda, o nedenle vaka sayısı da artıyor. Dışarı çıkarken maskemi takıyorum ve yanıma da el dezenfektanı alıyorum. Aslında bu artış beni kısmen korkutuyor. Çünkü inanmıyorum, çevremde hasta insan hiç görmedim ama bir yandan da inanıyorum. Arada kaldım" dedi.`KARŞI BİNAMDA 5 KİŞİ ÖLDÜ´İnsanların duyarsız davrandığını belirten İsmail Ekşioğlu, "Bu artış beni korkutuyor. Benim karşı binamda 5 kişi öldü. Yine kardeşim, amcam, amcamın eşi öldü. Tüm bunları bile bile tehlike yok demek mümkün mü? Herkesin kurallara uyması gerekiyor. Ben kurallara uymazsam çocuğuma kurallara uy diyemem" ifadelerini kullandı.`OTURA OTURA  AYAKLARIM AĞIRDI´Yaklaşık bir senedir dışarı çıkmadığını anlatan Beyhan Yalınkılıç, "Otura otura ayaklarım ağırdı, yürüyüş yapmak için dışarı çıktım. Bu artış herhalde dikkatsizliğe bağlı, caddeler ve sokaklar çok kalabalık. Dışarı çıkmadığım için korkmuyorum. Ama herkesin dikkat etmesi lazım,  sosyal mesafeye kimse uymuyor" diye konuştu.`ÖDÜM PATLIYOR TEKRAR COVİD-19 OLACAĞIM DİYE´Zaman geçtikçe insanların kuralları ihlal etmeye başladığını ifade eden Hatice Sağlam, "Maske takıyoruz ama dikkatli davranmıyoruz. İşimiz olunca dışarı çıkmak daha iyi olur. Samsun´daki bu artış beni korkutuyor. Ben de Covid-19 geçirdim ve ödüm patlıyor tekrar olacağım diye. Çok zordu benim için, 1 ay evde kaldım ve çok zor atlattım. Özellikle annem için çok korktum. Zaten ben de hasta olana kadar bunun ciddiyetinin farkında değildim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL-Miraç ŞENTÜRK
2021-03-17 14:01:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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