Kent Müzesi'nde 18 Mart sergisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kent Müzesi'nde 18 Mart sergisi

İHA

Kent Müzesi'nde 18 Mart sergisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinesinde Kent Müzesi’nde Çanakkale Sergisi açıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale Deniz Zaferi ve Mehmetçik sergisi açtı. Kent Müzesi'nde, Genelkurmay Başkanlığı arşivinden derlenen fotoğraflardan oluşan sergi ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Büyük zaferin 106 yıl sonra bir kez daha hatırlatılması, önemi ve manasının genç beyinlerde kalıcı şekilde yer alması için açılan sergide, kahraman şehit ve gazilerimizin destansı mücadelesi fotoğraflarla anlatıldı. Türk milletinin Çanakkale'de yedi düvele karşı verdiği destansı mücadelenin dünya tarihinin yeniden yazılmasına sebep olduğunu kaydeden Kültür ve Turizm Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, "Tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır Çanakkale. Orada başlayan varoluş sürecimiz Kurtuluş Savaşı ile devam etmiş sonunda bu mücadele bize Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan etmiştir. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak biz de Çanakkale'mizin o ruhunu bir kez daha gözler önüne sermek için bir sergi açmak istedik. Sergideki tüm fotoğraflar Genelkurmay Başkanlığımız arşivinden. Çanakkale Savaşları’nın dünya ve ülkemiz açısından öneminin resmedildiği sergiye 7'den 77'ye tüm herkesi davet ediyorum" dedi. Akdin, serginin ay sonuna kadar ziyaretçilere açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Demir: "Çanakkale unutulmaması gereken bir ders bir mirastır"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada,
"Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin Şehitler Günü’nü onurla yâd ettiğimiz bugünde, tarihi şan ve şerefle dolu milletimizin eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı yazarak elde ettiği Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 19 Şubat 1915 tarihinde başlayan, vatanın, milletin bekası için topyekûn, tek vücut tek yürek mücadele verdiğimiz Çanakkale Savaşı, tüm zorluklara rağmen azim, kararlılık ve mücadeleci ruh ile zaferle sonuçlanmış, adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Yokluk içerisinde bir milletin topyekûn direnişini sergileyen Çanakkale, dün olduğu gibi bugün de ülkemizin geleceği için unutulmaması gereken bir ders bir mirastır. Bu öyle bir mirastır ki Akif de 'Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?/Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın!' dizelerinde tarihe sığmayacak bir zafer olduğunu vurgulamıştır. Bugün göklerde bayrağımız dalgalanıyorsa, yaşadığımız topraklara vatan diyebiliyorsak hepsi 'bir hilal uğruna batan güneşlerin' sayesindedir. Onlar ki vatanımızın ve milletimizin bekası uğruna kendi canlarını her şeyden öte tutmuştur. Bizler de bir vatana sahip olmanın çok büyük bir nimet olduğunu, şanlı ecdadımızı, Çanakkale’nin bize hatırlattığı değerleri ve ortaya koyduğu manaları her daim bilerek bu vatanı imanla sevmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale de ve vatan müdafaasında şehadet mertebesine erişen tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Hayatta olan kahraman gazilerimize de şükranlarımı iletiyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da kırsal mahallere bile HES kodu ile girilebilecek Vali Dağlı: "Biz kurallara ne kadar fazla dikkat edersek maviye dönmememiz için hiçbir sebep yok"
YEREL HABERLER Samsun'da kırsal mahallere bile HES kodu ile ...
En çok vakanın görüldüğü Samsun´da denetimler artırıldı
YEREL HABERLER En çok vakanın görüldüğü Samsun´da denetimler ...
Murzioğlu: “Şehir geliştikçe hava taşımacılığı gelişiyor”
YEREL HABERLER Murzioğlu: “Şehir geliştikçe hava taşımacılığı ...
Karantinayı ihlal etti, parkta otururken yakalandı
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal etti, parkta otururken yakalandı
Taziyede birlikte yemek yiyen 21 kişi, Covid-19'a yakalandı, 80 kişi karantinada
YEREL HABERLER Taziyede birlikte yemek yiyen 21 kişi, Covid-19'a ...
Korona vaka şampiyonu Samsun’da taziye evinde birlikte yemek yiyen 25 kişiden 21’i pozitif çıktı
YEREL HABERLER Korona vaka şampiyonu Samsun’da taziye evinde ...
Cumhuriyet savcısı ‘kamu görevlisine hakaretten’ açığa alındı
YEREL HABERLER Cumhuriyet savcısı ‘kamu görevlisine hakaretten’ ...
Riskli vatandaş parkta yakalandı
YEREL HABERLER Riskli vatandaş parkta yakalandı
Duruş bozukluğu skolyoz işareti olabilir
YEREL HABERLER Duruş bozukluğu skolyoz işareti olabilir
Yaralı halde bulanan ördek tedavi edilerek doğaya salındı
YEREL HABERLER Yaralı halde bulanan ördek tedavi edilerek doğaya ...
'Kırmızı ışık ihlali' faciası: 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER 'Kırmızı ışık ihlali' faciası: 1 kişinin öldüğü, 3 ...
Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın ...
Bafra’da lüks otomobili çalan şahıs yakalanarak tutuklandı Oto hırsızının yakalanması film sahnelerini aratmadı
YEREL HABERLER Bafra’da lüks otomobili çalan şahıs yakalanarak ...
Emekli öğretmen harabe haldeki otobüsü kütüphaneye çevirdi
YEREL HABERLER Emekli öğretmen harabe haldeki otobüsü kütüphaneye ...
Vali Dağlı: "Samsunluların desteği olmadan bu mücadeleyi başarıya ulaştıramayız”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Samsunluların desteği olmadan bu ...
7 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma dedektiflerine yakalandı
YEREL HABERLER 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ...
Samsun'da tabancayla kendini vuran genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da tabancayla kendini vuran genç hayatını ...
Samsun’da eski eşinin darp ettiği kadın konuştu: “En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum”
YEREL HABERLER Samsun’da eski eşinin darp ettiği kadın konuştu: “En ...
Çarşamba'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çarşamba'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'da eski eşinin dövdüğü kadın: Şiddet sessiz kalındıkça çoğalıyor
YEREL HABERLER Samsun'da eski eşinin dövdüğü kadın: Şiddet sessiz ...
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Samsun'da tabancayla kendini vuran genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da tabancayla kendini vuran genç ağır ...
İki büklüm geldiği hastaneden yürüyerek çıktı
YEREL HABERLER İki büklüm geldiği hastaneden yürüyerek çıktı
Canik’te “Benim Hayatım Toplum Merkezi” Başkan Sandıkçı: "Bu projemiz göçmen çocukların entegrasyonunu da hedefliyor"
YEREL HABERLER Canik’te “Benim Hayatım Toplum Merkezi” Başkan ...