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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ Kurupelit Yerleşkesi ıhlamurlarla yeşillenecek

İHA

OMÜ Kurupelit Yerleşkesi ıhlamurlarla yeşillenecek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) çevre dostu ve sürdürülebilir politika ve programları doğrultusunda kampüse kazandırılan ve “Ihlamur Yolu” olarak adlandırılan alan, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın da katıldığı etkinlikte ıhlamurlarla ağaçlandırıldı.
OMÜ üst yönetiminin yeşil ve doğa dostu bir kampüs hedefiyle başlattığı çalışmalar, Kurupelit Yerleşkesi’nde bütün yoğunluğuyla devam ediyor.

Kampüs, 166 ıhlamur fidanıyla daha zenginleşti
Rektörlük Çevre Düzenleme Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Mühendislik Fakültesi ile yapımı devam eden yeni Veteriner Fakültesi’nin ön tarafında bulunan ve Samsun Teknopark’a uzanan yol üstündeki alana 166 adet ıhlamur fidanı dikildi. ‘Ihlamur Yolu’ adı verilen ve ıhlamur fidanlarıyla süslenen alandaki ağaçlandırma faaliyetine Rektör Ünal, kendisine eşlik eden Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yener Aksoy ile birlikte iştirak etti.

Rektör Ünal: “Yeşilin farklı tonlarıyla örnek bir kampüs oluşturmaya çalışıyoruz”
Kurupelit Yerleşkesi’nin sürdürülebilir bir ekosisteme kavuşması adına doğa sevgisi ve bilincini pekiştirmeyi ve ağaç dikimini teşvik etmeyi öncelediklerini belirten Rektör Ünal, doğal bitki örtüsü, biyolojik çeşitliliği ve yeşilin farklı tonlarıyla Kurupelit Kampüsü’nü örnek bir yaşam alanına dönüştürmeyi planladıklarını dile getirdi.
Ardından Rektör Ünal; Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yener Aksoy, Çevre Düzenleme Müdürü Abdülaziz Özmen ve diğer çalışanların eşliğinde ıhlamur fidanlarını toprakla buluşturdu. Etkinlikte, Çevre Düzenleme Müdürü Özmen’den yerleşkedeki ağaçlandırma ve çevre düzenlemeleri hakkında bilgi alan Rektör Ünal, hatıra fotoğrafıyla da çalışanlarla aynı karede yer aldı.

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