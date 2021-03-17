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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba Belediyesi şehitleri unutmadı

İHA

Çarşamba Belediyesi şehitleri unutmadı

Şehit mezarlarını yenileme çalışmalarına başladıklarını söyleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Ayyıldızlı bayrak uğruna şehit olan kahramanlarımızın haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz” dedi.
Çarşamba Belediyesi ekipleri tarafından ilçenin merkez ve kırsal mahallelerinde bulunan şehit mezarlarının bakım ve temizliği yapılarak ayyıldız desenli taşlar ile döşendi. Mezarlıkların bayrakları yenilendi.
Şehit mezarlarının yenileme çalışmalarına dair açıklamada bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Şehit mezarlarımızın bakım ve çevre temizliklerini gerçekleştirdik. Bayraklarımızı yenileri ile değiştirdik. Bu vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimize borcumuzu asla ödeyemeyiz. Bugün millet olarak özgürce yaşayabiliyorsak bu topraklar uğruna şehit olan kahramanlarımız sayesindedir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıldönümünde tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.
Çarşamba Belediyesi kırsal mahallelerde şehitler adına yapılmış olan çeşmeler içinde bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Doğan, “Şehit mezarlarımızın yanı sıra mahallelerimizde bulunan çeşmelerimizi de yenileyerek halkımızın hizmetine sunduk. Ekiplerimiz düzenli bir şekilde takiplerini yapmaktadır” şeklinde konuştu.
Başkan Halit Doğan, şehit yakınlarının ve vatandaşların yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını sözlerine ekledi.

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