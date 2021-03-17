Virüs emniyete bulaştı

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Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde 10 polis memurunun testi pozitif çıktı. 2 polis memuru da temaslı olduğu için izine ayrıldı.



Vatandaşlarla en fazla temasta bulunan meslek grupları arasında yer alan polis teşkilatında da korona virüsü tespit edildi. Yapılan testlerde 10 polis memurunun testinin pozitif çıktığı, 2 polis memurunun da temaslı olduğu öğrenildi. Personel sıkıntısı yaşanan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde vakaların artmasından korkuluyor.

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