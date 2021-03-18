Bafra’da Çanakkale şehitleri anıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Bafra Asri Mezarlık'ta Garnizon Şehitliği'nde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine dair konuşmaların ardından, Garnizon Şehitliği Büstü'ne çelenk sunumu yapıldı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen, şehitlik defterini imzalayarak, "Her biriniz vatan, millet ve istiklal uğruna canlarınızı verdiniz. Bizlere bıraktığınız sorumluluğun farkındayız. Bu toprakların bize yurt olmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm Türk büyüklerini, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" diye yazdı.

İlçe Müftülüğü imam hatipleri tarafından okunan kuranı kerimin ardından İlçe Müftüsü Necmettin Kayar tarafından dua yapıldı. Protokol üyeleri ve şehit aileleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehitlikteki törene Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tokgöz, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur daire amirleri ve şehit yakınları katıldı.

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