Hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri Atakum’da yaşayacak

Atakum Belediyesi ve Samsun Tabip Odası iş birliğiyle, görevli başında hayatını kaybeden sağlıkçıların hatıralarını yaşatmak amacıyla “Samsun Tabip Odası Sağlık Şehitleri Hatıra Ormanı” kuruldu. 50 ağaç fidanının toprakla buluştuğu hüzünlü törende Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, “Tüm dünyayı şaşkına çeviren, hayatlarımızı alt üst eden bugünlerde, herkes kendi kabuğuna çekilmişken biz yine cephedeyiz. Sağlık çalışanlarının yalnızca salgınlarda değil; savaşta, depremde, selde, yangında her zaman ateş hattındayız” dedi.

Atakum Belediyesi, önceki günlerde Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte 150 ağaç fidanıyla oluşturduğu Sağlık Emekçileri Vefa Ormanı’na bir yenisini daha ekledi. Bu defa Samsun Tabip Odası ile yapılan iş birliğiyle ve Samsun Orman İşletme Müdürlüğü desteğiyle Küçükkolpınar Mahallesi’nde, bir önceki orman alanına yakın bir konumda olan 2 bin 500 metrekarelik alanda “Samsun Tabip Odası Sağlık Şehitleri Hatıra Ormanı” oluşturuldu. 50 ağaç fidanı, küçük bir törenle toprakla buluşturuldu. Pandemi tedbirleri çerçevesinde yapılan törene Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu, CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, CHP Atakum Kadın Kolları Başkanı Emine Kandemir, Atakum Belediyesi Meclis üyeleri, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Samsun Şube Başkanı Aysel Ocak, TEMA Atakum Temsilcisi Habib Alan, doktorlar, sağlık emekçileri, muhtarlar ve Atakum Belediyesi personeli katıldı.



“Unutmuyoruz, unutturmayacağız”

Şiddet veya koronavirüs nedeniyle şehit olan meslektaşlarına vefa için bir arada olduklarını belirten Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, “İlimizin en güzel ilçesi Atakum’da böylesi güzel bir yeri biz sağlık şehitleri için tahsis eden değerli Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci’ye, Başkan Yardımcımız Okan Saral’a, buranın ağaçları için bizlere yardımcı olan Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay’a, buranın hazırlığında büyük emekleri olan Park ve Bahçeler Müdürü Burhan Ketenci’ye, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi’ne ve geldiği için değerli doktor arkadaşım Ali Murat Uludoğan’ın eşine çok çok teşekkür ediyorum. Aramızda olmayan şiddetle veya Covid19’la kaybettiğimiz sağlık şehitlerimize, meslektaşlarımıza vefa için bu ormanı oluşturuyoruz. Onlara ve size minnettarız. Sevgi ve saygıyla bağlıyız. Size olan borcumuza sadığız. ‘Unutmuyoruz, unutturmuyoruz ve unutturmayacağız’ demek için buradayız. Bunların hepsi bir vefa sözcüğü ile ifade ediliyor. Bu kadar güzel duygular kendi dört harften oluşan vefa sözcüğü ile karşılanabiliyor. Çok önemsiyorum bu sözcüğü. Mesleğimizin en büyüklerin İbni Sina der ki, ‘Hayatın genişliği, uzunluğundan daha önemlidir’. İşte şu an hayat vermek istediğimiz bu vefa ormanında belki uzun değil ama geniş yaşamış sağlık şehitlerimiz için buradayız. Onlar sadece görevlerini yapmak isterken öldüler. Geride onların gidişiyle acıdan kavrulan ailelerinin, sevdiklerinin yanında kim bilir kaç tane kurtarılmış hayat, şifa verilmiş beden, sabahlara kadar hazırlanmış tezler, makaleler, tutulan nöbetler, alınan dualar, büyük emekle ve stresle yapılan ameliyatlar kaldı. Ve bunlar onların uzun değil ama geniş hayatlarına sığdırdıkları birkaç şey” dedi.



“Her zaman ateş hattındayız”

Dr. Furtun, sağlık çalışanlarının yalnızca salgınlarda değil; savaşta, depremde, selde, yangında her zaman ateş hattında olduklarını ifade ederek, “Tüm dünyayı şaşkına çeviren, hayatlarımızı alt üst eden bugünlerde, herkes kendi kabuğuna çekilmişken biz yine cephedeyiz. Biz hekimler ve sağlık çalışanları bir yemin ettik. Ve bir tercihle kaderlerimize imza attık. Çünkü düsturumuz şudur. Bir yola baş koyduysak eğer, bunun için cesaret ve ahlak gerekir. Bizi bu yolda yaralayan, bu çok zor şartlar altında dahi şiddete maruz kalmak. Bizi yakan, direncimizi kıran, sarsan, tüketen vasatlıktan, sığlıktan, cesaretten gelen darbelerle meslektaşlarımızı kaybetmek. Çocuklarımızı, ailelerimizi göremeden soluksuz çalışırken, öfkenin, saldırının, kurşunun kurbanı olmak. İyi yönetilemeyen bir salgında bir bir hastalanıp ölürken, bunun meslek hastalığı sayılması için ispat etmeye çalışmak. Bir ormanın oluşumu tek bir tohumda gizlidir düşüncesiyle hepimiz bir aradayız. Eski bir Türk atasözü der ki ‘İnsanlık ağaca da hekime de beşikten mezara kadar muhtaçtır’. Biz de bugün tüm kaybettiğimiz sağlık şehitlerimize vefamızı, minnetimizi gösteren, gelişecek orman gibi kardeşçesine ve diktiğimiz her bir ağaç gibi tek ve hür olarak meslektaşlarımızın devrettiği bayrağı taşıyacağız. Ruhları şad olsun. Saygı ve minnetle” diye konuştu.





“Şiddet kullananlara hoşgörülü davranmayacağız”

Sağlık şehitlerinin anısını yaşatmak için iki yeni orman oluşturduklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Önceki gün fidan dikimimimizde de Sayın Başkanımız Dr. Funda Furtun’u dinlerken hüzünlenmiştim. Bugün de öyle oldu. Bu acı hiç dinmeyecek. Dinmesin zaten. Bu ormanı onun için; onların anısını yaşatmak için, sağlık emekçilerinin kıymetini bilmediğimizi kendimize hissettirmek için kuruyoruz. Buradan her geçtiğimizde ‘Onların hakkını sağlıklarında teslim edemedik, onların kıymetini bilemedik’ dedirtebilmek için bu ormanı kuruyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir süreç yaşanmadı. Biz bu pandemiyle bir başarı sağlamışsak ki sağladık, bunu sadece doktorlara ve sağlık çalışanlarına borçluyuz. Günlerce, aylarca çocuklarını görmeden eşlerini görmeden otelde kalarak ve her hastaneye gittiklerinde virüsle buluşup sonucunun ölüm olacağını bile bile, bir adım geri adım atmadan bir tanesi emeklilik istemeden, bir tanesi istifa etmeden bu süreci tamamladık. Sağlık çalışanları aramızdan ayrılanlar, kaybettiklerimiz, sağlık şehitlerimiz. Onları unutmayacağız. Ve şunu da yapmalıyız. Bugünün anısına bu süreçte emeklerini, hayatlarını ortaya koyanların anısına ya da onların bizim vicdanımızdaki hissettirdiklerinin karşılığında sağlık emekçilerine saygı duyacağız. Onlara şiddet kullanmayacağız. Onlara şiddet kullanananlara hoşgörülü davranmayacağız. Sağlık çalışanlarının görevi insanları hayatta tutabilmektir. Hem mesleki bir görev yerine getiriyorlar hem de üstelik kutsal bir görevi de yerine getiriyorlar. Sağlık çalışanlarının görevi aynı zamanda kutsaldır. O nedenle şehitler. Bu hizmeti yaparken aranızdan ayrıldıkları için o nedenle şehittiler. O nedenle biz aramızdan ayrılan sağlık çalışanlarını şehit olarak niteliyoruz. Dilerim bu süreç uzun sürmez, kayıplarımız daha çok olmaz, bizim sağlığımız için çırpınan sağlık çalışanlarının hak ettiği değeri bu toplum ve bu ülkeyi yönetenler hissederler. Tüm sağlık şehitlerimize saygı ve minnet duygularımla ruhları şad olsun dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.



İlk fidan, opr. dr. kamil furtun anısına

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi. Alana 25 akağaç, 25 erguvan 1 adet de çınar ağaç fidanı sağlık çalışanları ve katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu. Her bir ağaca da şehit sağlık çalışanı isimlerini taşıyan plakalar yerleştirildi. Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun’un Başkan Deveci’yle birlikte alana diktiği ilk fidan ise 2015 yılında görevi başındayken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Opr. Dr. Kamil Furtun’un adını taşıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.