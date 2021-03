Canik Belediyesi’nden meclis üyelerine hizmet brifingi Sandıkçı: “Şuan Canik Belediyesi olarak SSK’ya ve vergi dairesine borcu yoktur yazısı alacak duruma geldik”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Tek derdimiz Canik ilçemize hizmet etmek. İlçemiz insanlarının gönüllerine girecek hizmetlerde bulunmak. Bunun için bu makamlardayız” dedi.

Canik Belediyesi, birim müdürlerinin sunumuyla, 2019 ve 2020 yılları içerisinde gerçekleştirilen tüm çalışmaları ve düzenlenen kültürel etkinlikleri Canik Kültür Merkezi’nde değerlendirme toplantısıyla masaya yatırdı. İki yıllık hizmetlerin anlatıldığı hizmet tanıtım toplantısına, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın yanı sıra, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti Canik İlçe Başkanları, Canik Belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve belediye birim müdürleri katılım sağladı.

Yazı İşleri Müdürü Elif Ak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Güzel, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cihat Lütfullah Gürler, Dış İlişkiler Müdürü Ali Kemal Tural, Destek Hizmetleri Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi Sorumlusu Mehmet Şişman, Bilgi İşlem Müdürü İsmail Dinçarslan, Emlak İstimlak Müdürü Arif Sarıalioğlu, Temizlik İşleri Müdürü Basri Mıhçı, Hukuk İşleri Müdürü M.Asım Çöpoğlu, Mali İşler Müdürü Talha Sezer, İmar ve Şehircilik Müdürü Hasan Demir olmak üzere 13 müdürlük yaptıkları 2 yıllık çalışmalarını belediye meclis üyelerine anlattı.

Her birim müdürünün iki yıl içerisinde yaptığı çalışmaların sunum eşliğinde anlatıldığı toplantının sonunda söz alan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tüm parti temsilcilerine ve belediye meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.



“Tek ölçümüz adalet”

“Hepimizin ortak derdi, ortak çabası, gayreti Canik ilçemizin insanlarının yaşamını kolaylaştırmak, Canikli her bir vatandaşımızın derdine derman olmak içindir” diyerek konuşmasına başlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Hizmet tanıtım toplantımızın yararlı olduğu inancıyla bizleri bilgilendiren birim müdürlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bahsettiğim gibi hepimizin derdi Canik ilçemize hizmet etmek. İlçemiz insanlarının gönüllerine girecek hizmetlerde bulunmak. Bunun için bu makamlardayız. Birim müdürü arkadaşlarımızın anlatımlarıyla 2 yıl içerisinde bu meclisin, bu yönetimin neler yaptığını, neler ortaya koyduğunu görmüş olduk. Göreve geldiğimiz günde itibaren şeffaf belediyecilik anlayışını benimsedik ve yaptığımız her işten meclis üyelerimizin, tüm personelimizin bilgi sahibi olmasını arzu ettik. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek. Gördüğünüz gibi Canik’te her şey ileri doğru gidiyor. Bir şey hariç o da borçlar. Borçlarımız eksiliyor. İnşallah bu hızla gidersek dönem sonuna kadar borçları bitirmeyi hedefliyoruz. Şuan Canik Belediyesi olarak SSK’ya ve vergi dairesine borcu yoktur yazısı alacak duruma geldik. Bu önemliydi çünkü süre içerisinde zaman zaman beni de bunaltan bazı projelerimize başvuramama söz konusu oluyordu. Projelerimiz hazır olduğu halde hibe verecek kurumlar belediyenin borcu yoktur yazısı istemesiyle projelerimiz aksamakta idi. Artık böyle bir durum söz konusu değil. Bu başarılı çalışmalarımız birlikte uyum içinde çalışarak başardığımızı düşünüyorum. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımızla herkesin düşüncesine saygı duyarak, kimseyi ötekileştirmeyerek, tüm siyasi parti temsilcilerinin düşüncelerine saygı duyarak, fikirlerini düşüncelerini önemseyerek bu günlere geldik. Çalışmalarımıza aynı şekilde devam edeceğiz. Bu bir ekip işi. Ekip tek ses çıkarmadığı sürece, Canik tek yürek olmadığı sürece bunu sağlama şansımız yoktu. Tek ölçümüz adalet. Bilerek asla ve asla yanlış yapmayız. Yanlış yaptığımızda uyarıldığımız takdirde anında düzeltme yolunu seçeriz. Bizim çalışma anlayışımız bu şekildedir. Örnek bir belediyeciliğe doğru gidiyoruz. Bunu net olarak söyleyebilirim. İmar yenilenme çalışmalarımız devam ediyor. Kırsal mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Kırsal bölgelerimizde Büyükşehir belediyemiz de yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ana yolların açılmasıyla birlikte ara yollarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde ilçemizin kırsal mahallelerinde de değer kat kat artmış duruma geldi. Kusursuz bir imar çalışması yaptık. Hiç kimseye ayrıcalık tanımadık. Hiç kimseye adaletsizlik yapılmadı. Hiç kimse yerinden oynatılmadı. Sağduyulu her insan siyasi görüşü ne olursa olsun yaptığımız imar çalışmalarını takdir edeceğini düşünüyorum. Yaptığımız bu imar çalışmalarıyla Canik ilçemizin 50 yıllık önünü açmış olduk. Yaptığımız bu çalışmalarla çok şükür ilçemizin değeri kat kat arttı” ifadelerini kullandı.

Başkan Sandıkçı konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Merkezi hükümetimizin ve siyasilerimizin destekleriyle, Büyük Şehir Belediye Başkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu iki yıllık dönemde yarım kalan projeleri tamamlama imkânımız oldu. İnşallah bundan sonraki süreç te de yeni başladığımız projelerimizi tamamlamış olacağız. Sosyal Yardım çalışmalarımız bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edecek. Yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimize yardımlarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz genelinde 32 bin koli yardımda bulunduk. Meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte, birim müdürü arkadaşlarımızla birlikte, personel arkadaşlarımızla birlikte aynı kararlılıkla inşallah harıl harıl çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar ifade etmek istiyorum. Bu makamlar millete hizmet etme makamlarıdır. Tek derdimiz, tek düşüncemiz Canikli insanlarımıza hizmet etmek, onların yaşamlarına dokunmak, yaşamlarını kolaylaştırmak. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte uyum içinde çalışarak ilçe insanımıza hizmet etmek için var gücümüzle koşarak çalışmaya devam edeceğiz. Katılım sağlayan ilçe başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve birim müdürü arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyorum. Bu vesile ile 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 106. yılında kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.