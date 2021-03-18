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Avci: “Hemşirelik alanında lisansüstü eğitim, geçen yıllara göre daha fazla önem kazandı” Sektör profesyonelleriyle hemşirelikte kariyer turu

İHA

Avci: “Hemşirelik alanında lisansüstü eğitim, geçen yıllara göre daha fazla önem kazandı” Sektör profesyonelleriyle hemşirelikte kariyer turu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, organize ettiği “Hemşirelikte Kariyer Geliştirme Sempozyumu” ile öğrencileri sektör profesyonelleriyle buluşturdu. Sempozyumda konuşan Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, hemşirelik alanında lisansüstü eğitimin, geçen yıllara göre daha fazla önem kazandığını söyledi.
Çevrim içi (online) yapılan sempozyumun başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu üstlenirken, Düzenleme Kurulunda ise Arş. Gör. Alaattin Altın, Arş. Gör. Dilek Çelik Eren, Arş. Gör. Mesiya Aydın ve Arş. Gör. Güven Soner yer aldı. Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sempozyumda lisansüstü eğitim olanakları, yeni atama sonrasındaki süreç, özel hastanede hemşire olmak, profesyonel kimlik ve mesleki imaj ile iş arama becerileri hakkında sunumlar yapıldı. 337 kişinin katıldığı seminer başarıyla tamamlandı.

“Hayalinize ulaşabilmeniz istek ve motivasyonunuzun gücüne bağlı”
Sempozyumun ilk günü, OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu ve OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Murat Terzi’nin açılış konuşmalarıyla başladı. Sempozyum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu, konuşmasında öğrencilere seslenerek “Geleceğe dair öncelikle hayal kurmanız gerekiyor ve bu hayale ulaşabilmeniz, istek ve motivasyonunuzun gücüne bağlı. Yani ne kadar çok istekli, hevesli ve azimliyseniz hayalinize o kadar çok yaklaşabilirsiniz. Dolayısıyla mesleğinize ilişkin algı, beklenti ve hedeflerinizi hayal gücünüzle beslemelisiniz” sözlerine yer verdi.
Ardından söz alan Prof. Dr. Murat Terzi, kariyer geliştirme sempozyumuyla deneyimli kişilerin öğrenciler için önemli katkılar sunacağını ve bu tarz etkinliklerin, içeriği ve konuklarıyla motive edici bir niteliğe sahip olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Terzi, sonrasında öğrencilerle eğitimöğretim süreci, yaşanan sorunlar ve geleceğe dair yapılacak uygulamalar hakkında karşılıklı sorucevap şeklinde görüş ve fikir alışverişinde bulunurken öğrencilerin sürece dair yaşadıkları belirsizliğe dair öngörü ve değerlendirmelerini paylaştı.

“Hemşirelik alanında lisansüstü eğitim, geçen yıllara göre daha fazla önem kazandı”
Açılış konuşmalarının ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, “Hemşirelikte Lisansüstü Eğitim İmkanları” başlıklı sunumunu yaptı. Sunumunda lisansüstü eğitime başvuru süreçlerinden, hemşirelik alanında mevcut lisansüstü programlardan, kendi kariyer geçmişinden ve mesleki deneyimlerinden bahseden Bölüm Başkanı Avci “Lisansüstü eğitim okyanusta bir pusula gibidir ve dolayısıyla doğru yolu bulmanızı sağlar. Hemşirelikte uzmanlık alanları tamamlandı. Bu nedenle artık hemşireler, daha fazla oranda uzmanlık alanlarına uygun birimlerde çalışabiliyorlar. Bu sebeple lisansüstü eğitimin hemşirelik alanında geçen yıllara göre çok daha fazla önem kazandığının altını çizmeliyim” diye konuştu.
Prof. Dr. Avci, konuşmasının ilerleye bölümlerinde öğrencilerin süreçle ilgili merak ettiği sorulara açıklık getirdi.

“Mezunlarla gayet güzel ve uyumlu bir şekilde çalışıyoruz”
Sempozyumun devamında bir diğer konuşmacı OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Şepnem Kayan “Yeni Atama Sonrası Süreç” adlı sunumuyla yeni atanan hemşireleri hastanede bekleyen şartlar ve karşılaşacakları süreç ile ilgili bilgilendirmeler yaparak “Biz OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olan arkadaşlarla gayet güzel ve uyumlu bir şekilde çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz, biz buradayız, merak etmesinler” şeklinde konuştu.

Özel sektörde hemşirelik
Sempozyumun ikinci gününde ise LİV Hospital Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Deniz Atmaca “Özel Hastanede Hemşire Olmak” başlığını taşıyan sunumunda; özel hastanelerin çalışma ortamı ve şartları ile ilgili bilgiler verdi ve çalışmaya başlayan hemşirelere yönelik birimlere göre yapılan oryantasyon programları üzerinde durdu.

Hemşirelik nasıl algılanıyor?
Sempozyumun sonraki etabında ‘‘Profesyonel Kimlik ve Mesleki İmaj’’ konulu sunumuyla söz alan Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Koordinatörü İlkay Mavili Yılmaz, hemşirelikte profesyonellik süreci ve mesleğin sahip olduğu imaja ilişkin gözlem, izlenim ve tecrübelerini aktardı.
Sempozyumun birinci ve ikinci günü öğleden sonra da İŞKUR Samsun Meslek Danışmanı Çiğdem Çakır Beyhan, öğrencilere; hemşirelikte beden dilinin doğru kullanılması, etkili telefon görüşmesinin püf noktaları, öz geçmiş hazırlama, iş görüşmesi konularını kapsayan ve video ile interaktif uygulamalarla da desteklenen “Uygulamalı ve Sertifikalı İş Arama Becerileri Eğitimi”ni verdi.

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