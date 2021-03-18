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Atakum Belediyesi’nden öğrencilere ‘Çanakkale Zaferi’ hediyesi Başkan Deveci: “Çanakkale Zaferi, cumhuriyetin önsözü”

İHA

Atakum Belediyesi’nden öğrencilere ‘Çanakkale Zaferi’ hediyesi Başkan Deveci: “Çanakkale Zaferi, cumhuriyetin önsözü”

Atakum Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 106. yıl dönümünde ortaokul öğrencilerine milli tarih bilinci aşılaması amacıyla ”Çanakkalle Cephesi Ölümsüz Şehitler” kitabını hediye etti. Çanakkale Zaferi’nin cumhuriyetin önsözü olduğunu söyleyen Başkan Deveci, “Öğrencilerimizin tarihimizi okumalarını ve geçmişimizi bu ülkenin hangi koşullarda, hangi şartlarda kurulduğunu bilmelerini istiyoruz” dedi.
Atakum Belediyesi ile Atakum Eğitim Kooperatifi (ATEK) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 106. yıl dönümü nedeniyle Atakum genelindeki ortaokul kademesindeki öğrencilere Çanakkale Zaferi’ni anlatmak için yazar İbrahim Ünsal’ın ”Çanakkalle Cephesi Ölümsüz Şehitler” isimli kitabı hediye edildi. 810 öğrenciye yanında “Çocuklar İçin Nutuk” eseriyle birlikte maske ve dezenfektan da ulaştırıldı. Öğretmenlere de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri Nutuk armağan edildi. Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelen kitabın yazarı İbrahim Ünsal’ı ve öğrencileri ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, yazarın imzaladığı kitapları öğrencilere hediye etti.

“Çocuklarımızın tarihimizi bilmesini istiyoruz”
Çanakkale Zaferi olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti’nin olmayacağını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “O zaman ya biz olmayacaktık ya da başka türlü koşullarda yaşıyor olacaktık. Çanakkale Zaferi cumhuriyetin önsözüdür. Bugün Türk insanının, Anadolu insanının en özgür olduğu, en mutlu olduğu günlerden bir tanesidir. Bugünü hem gururla kutluyor hem de Çanakkale’yi ve bu yurdu bize emanet eden şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Bugün öğrencilerimize Atakum Belediyesi olarak Çanakkale Zaferi’ni anlatan yazdığı kitabı ve çocuklar için daha anlaşılır hale getirilmiş olan Atatürk’ün Nutuk’unu hediye ediyoruz. Okumaların ve tarihimizi, geçmişimizi bu ülkenin hangi koşullarda, hangi şartlarda kurulduğunu bilmelerini istiyoruz” diye konuştu.

“Mücadelemiz devam ediyor”
18 Mart ruhunun sürekli yaşanması adına çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, “18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü. Bize atalarımızdan miras kalan şehit kanlarıyla sulanan vatanımızın değerini bir kez daha anlamamız gereken bir duygu. Geçmişten beri ülke topraklarımızda bütün ülkelerin emelleri vardı. Çanakkale’nin geçilmez olduğunu Çanakkale Zaferi’nde gösterdik. Yine hala bu mücadelemiz devam ediyor. Bu anlamlı günde Çanakkale konulu bir kitap dağıttıkları için Atakum Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuklar için tarihi öyküler
Emekli Edebiyat Öğretmeni, Yazar İbrahim Ünsal ise, ortaokul kademesindeki öğrencilerin milli ve tarihi benlik bilinci kazanması adına kitaplar yazdığını ve bugüne kadar da iki seri halinde basılan 15 kitabını öğrencilerle buluşturduğunu ifade söyleyerek, “Bu kitaplarda tarihimizdeki büyük kahramanların yaşam öyküleri ve yakın tarihimizdeki önemli olayları öyküledim. Çanakkale ile ilgili 2 kitabım var. Birincisinde hem bugün yıldönümünü kutladığımız 18 Mart Deniz Zaferi’nin hikayesi ve bu zaferde sembol bir isim haline gelmiş olan Seyit Onbaşı’nın yaşam hikayesi var. İkinci kitap da ‘Ölümsüz Şehitler Çanakkale Cephesi’ adını taşıyor. Gelibolu’daki zaferimizi konu ettim. Bugün buraya 18 Mart Deniz Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla çocuklarla kısa da olsa sohbet etmek ve Atakum Belediyesi’nin onlara hediye etmiş olduğu kitapları imzalamak için geldik. Bugün Atakum Belediyesi’nin çocuklara hediye ettiği kitaplardan birisi 11. baskısını yaptı. Milli tarih bilinci çok önemli. Kitaplarım vasıtasıyla çocuklarımızın, gençlerimizin az da olsa mili tarih bilinci gelişimine katkıda bulunabiliyorsam ne mutlu bana. Hem öğretmenlere hem de velilerimize önemli görevler düşüyor. Elbette hiç kitap okumayan çocuklarımız için okusun da hangi kitabı okursa okusun diyoruz ama bizim gerek velilerimize gerekse öğretmen arkadaşlara tavsiyemiz çocukları yararlı kitaplara yönlendirmeleri. Ben bir taraftan yazarken bir taraftan da katıldığım etkinliklerde çocukları yararlı kitaplara yönlendirmek için elimden geleni yapıyorum. Bu salgın döneminde, bu önemli günde böyle bir etkinlikle birlikte bana öğrencilerle bir araya gelme imkanı sağlayan Atakum Belediyesi ve Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’ye teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kahraman şehitler dualarla anıldı
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 106. yıl dönümü dolayısıyla Kıranköy Mezarlığı Şehitliği’nde tören düzenlendi. Törene, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, şehit aileleri ve kurum müdürleri katıldı. Protokol üyelerinin anıta çelenk sunmasının ardından şehitler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Akabininde kahraman şehitlerin mezarları ziyaret edilerek burada dua edildi ve şehit aileleriyle bir araya gelindi.

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