Şehit aileleri ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı tarafından şehit yakınlarına ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası" verildi.

Törende konuşan Vali Dağlı, "Şehitlerimizin gerçekten kendilerini feda ettiler. Bu millet, devlet, vatan ve dinimizin için kendi varlıklarını ortaya koymak suretiyle bu dünyadan ebedi aleme uğurladık. Devletimiz tüm kurumlarını ile sizler için seferberdir. Sizin en küçük sorununuz bizim sorunumuzdur" dedi.

Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Devlet Övünç Madalyası" tevcih töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen madalya ve beratları, şehit yakınlarına ve gazilere takdim etti. Törende Şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, Şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan, Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un yakınlarına "Devlet Övünç Madalyası" verildi. Gazilerden ise Gazi Jandarma Astsubay Çavuş Turan Mert Yaz, Gazi Piyade Er Ahmet Albayrak ve Malul Polis Memuru Cevat Vanlı'ya "Devlet Övünç Madalyası" tevcih edildi.



"Can borcu hiçbir şekilde karşılığı olmayan bir borçtur"

Törende konuşma gerçekleştiren Vali Dağlı, "Bugün devletimizin için çok ulvi bir görevi yapmak için bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere olan emanetini, bu madalyalarımızı sizlere tevcih etmek üzere bir aradayız. Şehitlerimizin gerçekten kendilerini feda ettiler. Bu millet, devlet, vatan ve dinimizin için kendi varlıklarını ortaya koymak suretiyle bu dünyadan ebedi aleme uğurladık. Biliyoruz ki dinen de yerleri onların yeri şehadet mertebesidir. Çok önemli bir mertebedir. Onlar inşallah Allah katında Peygamberimize en yakın yerde yerlerini bulacaklardır. Şehitlerimizin yakınları bizlere emanetleri onlar bizim için çok önemlidir. Anneleri babaları, eşleri, kardeşleri, çocukları onlarda devletimiz başta olmak üzere milletimizin ve tüm toplumun tabii ki korunması ve birer emaneti olarak görüyoruz. Can borcu hiçbir şekilde karşılığı olmayan bir borçtur" diye konuştu.



"Gazilerimize müteşekkiriz"

Gazilerin, şehit olma dürtüsüyle ve bu vatanı koruma dürtüsüyle, amacıyla kendilerini ortaya koyduklarını belirten Dağlı, "Bir uzuvlarını kaybettiler. Kimi kolundan kimisi bacağından kimisinin hala vücudunun içerisinde veya beyninin bir kısmında bir mermi çekirdeği ile dolaşıyor. Onlara da çok müteşekkiriz. Bu şekilde hayatlarını devam ettirme durumunda kaldıklarını görüyoruz. Devletimiz tüm kurumları ile sizler için seferberdir. Sizin en küçük sorununuz bizim sorunumuzdur" şeklinde konuştu.

Törene ayrıca Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven ve şehit yakınları katıldı.

