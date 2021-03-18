Samsun nüfusunun yüzde 12,3’ü yaşlı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Samsun nüfusunun yüzde 12,3’ünü yaşlı nüfusun oluşturduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü İstatistiklerle Yaşlılar, 2020 bülteninden yararlanarak "İstatistiklerle Yaşlılar Samsun, 2020" konulu bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre 2020 yılında Samsun’da yaşlı nüfus 166 bin 177 kişi olup, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 12,3 oldu. Yine yaşlı nüfusun yüzde 44,4’ünü erkek nüfus, yüzde 55,6’sını kadın nüfus oluşturdu. Samsun ili yüzde 12,3 yaşlı nüfus oranı ile 81 il arasında 35. sırada yer aldı.



Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilçe Ladik, en düşük olduğu ilçe Atakum

Samsun iline bağlı 17 ilçe yaşlı nüfuslarına göre incelendiğinde yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilçenin Ladik (yüzde 23,66) olduğu görüldü. Ladik’i sırasıyla Alaçam (yüzde 21,36), Kavak (yüzde 20,49), Yakakent (yüzde 20,07), Havza (yüzde 18,32), Salıpazarı (yüzde 18,31), Terme (yüzde 17,71), 19 Mayıs (yüzde 15,50), Bafra (yüzde 14,74), Çarşamba (yüzde 12,84), Ayvacık (yüzde 12,77), Vezirköprü (yüzde 11,61), Asarcık (yüzde 11,59), Tekkeköy (yüzde 11,41), İlkadım (yüzde 10,64), Canik (yüzde 8,31) ve Atakum (yüzde 8,27) ilçeleri takip etti.

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