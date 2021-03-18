Başkan Kılıç: “Ankara temasları oldukça verimli geçti”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılıç: “Ankara temasları oldukça verimli geçti”

İHA

Başkan Kılıç: “Ankara temasları oldukça verimli geçti”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Orta Ölçekli Sanayi Sitesi, Millet Bahçesi, Galericiler Sitesi ve Sıfır Atık Projeleriyle ilgili Ankara’da temaslarda bulundu. Başkan Kılıç, Ankara temaslarının oldukça verimli geçtiğini söyledi.
Başkan Kılıç, Belediye Meclis Üyesi Soner Taş’ın da kendisine eşlik ettiği ziyaretinde ilk olarak AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında bir araya geldi. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç daha sonra ise Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile beraber Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirilen ziyarette Bafra’da bakanlık tarafından sürdürülen ve planlanan projelerini değerlendirerek, talepler iletildi.

“Enerjimizi Baframız için harcıyoruz”
Ankara temaslarının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Tüm enerjimizi Baframız için harcayıp projelerimizi planladığımız programlara göre gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. Ankara ziyaretlerimizde; Orta Ölçekli Sanayi Sitesi, Millet Bahçesi, Galericiler Sitesi ve Sıfır Atık gibi Bafra’mız için önem arz eden projelerimiz ile çeşitli temaslar gerçekleştirdik.
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a galerici esnafımız merakla beklediği yeni Galericiler Sitesi projemiz ve belirlediğimiz yer hakkında bilgi verdik. Belediyemizce söz konusu proje için belirlenen yeri bakanımız da uygun gördü. Orta Ölçekli Sanayi Sitesi, Millet Bahçesi ve Sıfır Atık Projelerimiz hakkında Bakanlık ve İller Bankası nezdinde da önemli temaslar gerçekleştirdik. İller Bankası Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Büyük ile Orta Ölçekli Sanayi Sitesi projemizin finansmanı ile ilgili fikir alış verişinde bulunduk” dedi.

“Ankara temasları oldukça verimli geçti”
Ankara temaslarının oldukça verimli geçtiğini belirten Kılıç, “Gazi Meclisimizde her zaman olduğu gibi bizlerin yanında olan başta Milletvekilimiz Sayın Orhan Kırcalı olmak üzere tüm milletvekillerimize, İller Bankası Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Büyük ve daha önceki ziyaretlerimizde olduğu gibi bizlere ve projelerimize yine yakın ilgi ve alaka gösteren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a sonsuz teşekkür ediyorum. Şehrimizin eksiklerini tamamlamaya, problemlerini çözmeye ve projelerimizi bir an önce hayata geçirmek için temaslarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Minikler Başkan Demirtaş’a duygu dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Minikler Başkan Demirtaş’a duygu dolu anlar yaşattı
Samsun nüfusunun yüzde 12,3’ü yaşlı
YEREL HABERLER Samsun nüfusunun yüzde 12,3’ü yaşlı
Şehit aileleri ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası"
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası"
Samsun’da her 2 berberden 1’i çırak ya da kalfa arıyor 650 berberden yarısı çalıştıracak eleman bulamıyor
YEREL HABERLER Samsun’da her 2 berberden 1’i çırak ya da kalfa ...
Yabancı uyruklu kadın kaldırımda doğum yaptı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu kadın kaldırımda doğum yaptı
“On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” temalı yarışmada ödüller verildi
YEREL HABERLER “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” temalı ...
Atakum Belediyesi’nden öğrencilere ‘Çanakkale Zaferi’ hediyesi Başkan Deveci: “Çanakkale Zaferi, cumhuriyetin önsözü”
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden öğrencilere ‘Çanakkale Zaferi’ ...
Avci: “Hemşirelik alanında lisansüstü eğitim, geçen yıllara göre daha fazla önem kazandı” Sektör profesyonelleriyle hemşirelikte kariyer turu
YEREL HABERLER Avci: “Hemşirelik alanında lisansüstü eğitim, geçen ...
Kocasını bıçaklayıp ölümüne sebep olan kadın yeniden yargılanınca yine 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı Yargıtay kararı bozdu ama yerel mahkeme yine aynı karara hükmetti
YEREL HABERLER Kocasını bıçaklayıp ölümüne sebep olan kadın yeniden ...
“Tekkeköy Sanayi İşletmeleri Dönüştürme ve İyileştirme Projesi” toplantısı
YEREL HABERLER “Tekkeköy Sanayi İşletmeleri Dönüştürme ve ...
Canik Belediyesi’nden meclis üyelerine hizmet brifingi Sandıkçı: “Şuan Canik Belediyesi olarak SSK’ya ve vergi dairesine borcu yoktur yazısı alacak duruma geldik”
YEREL HABERLER Canik Belediyesi’nden meclis üyelerine hizmet ...
Samsun’da 5 milyon 12 bin TL süt desteklemesi ödemesi yapıldı
YEREL HABERLER Samsun’da 5 milyon 12 bin TL süt desteklemesi ödemesi ...
OMÜ’de online etkinlikler
YEREL HABERLER OMÜ’de online etkinlikler
Çanakkale Savaşı´nda kolunu kaybeden gazinin ahşap protezi müzede sergilenecek
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşı´nda kolunu kaybeden gazinin ahşap ...
Samsun’da 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyede
YEREL HABERLER Samsun’da 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan ...
Bafra’da eski tütün deposunun çatısını sökmeye çalışan 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bafra’da eski tütün deposunun çatısını sökmeye ...
Terme'de şehitler anıldı
YEREL HABERLER Terme'de şehitler anıldı
Türkiye’nin ilk kurumsal interaktif dergisi: Samsun E-Dergi Başkan Demir: “Amacımız iyiyi, güzeli ve doğruyu paylaşmak”
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk kurumsal interaktif dergisi: Samsun ...
Vaka sayısının zirve yaptığı Samsun´da cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu
YEREL HABERLER Vaka sayısının zirve yaptığı Samsun´da cadde ve ...
18 Mart’ın 106. yıl dönümü
YEREL HABERLER 18 Mart’ın 106. yıl dönümü
Hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri Atakum’da yaşayacak
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri Atakum’da ...
Bafra’da Çanakkale şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Bafra’da Çanakkale şehitleri anıldı
Samsun şehitler için tek yürek
YEREL HABERLER Samsun şehitler için tek yürek