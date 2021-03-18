Başkan Kılıç: “Ankara temasları oldukça verimli geçti”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Orta Ölçekli Sanayi Sitesi, Millet Bahçesi, Galericiler Sitesi ve Sıfır Atık Projeleriyle ilgili Ankara’da temaslarda bulundu. Başkan Kılıç, Ankara temaslarının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Başkan Kılıç, Belediye Meclis Üyesi Soner Taş’ın da kendisine eşlik ettiği ziyaretinde ilk olarak AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında bir araya geldi. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç daha sonra ise Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile beraber Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirilen ziyarette Bafra’da bakanlık tarafından sürdürülen ve planlanan projelerini değerlendirerek, talepler iletildi.



“Enerjimizi Baframız için harcıyoruz”

Ankara temaslarının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Tüm enerjimizi Baframız için harcayıp projelerimizi planladığımız programlara göre gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. Ankara ziyaretlerimizde; Orta Ölçekli Sanayi Sitesi, Millet Bahçesi, Galericiler Sitesi ve Sıfır Atık gibi Bafra’mız için önem arz eden projelerimiz ile çeşitli temaslar gerçekleştirdik.

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a galerici esnafımız merakla beklediği yeni Galericiler Sitesi projemiz ve belirlediğimiz yer hakkında bilgi verdik. Belediyemizce söz konusu proje için belirlenen yeri bakanımız da uygun gördü. Orta Ölçekli Sanayi Sitesi, Millet Bahçesi ve Sıfır Atık Projelerimiz hakkında Bakanlık ve İller Bankası nezdinde da önemli temaslar gerçekleştirdik. İller Bankası Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Büyük ile Orta Ölçekli Sanayi Sitesi projemizin finansmanı ile ilgili fikir alış verişinde bulunduk” dedi.



“Ankara temasları oldukça verimli geçti”

Ankara temaslarının oldukça verimli geçtiğini belirten Kılıç, “Gazi Meclisimizde her zaman olduğu gibi bizlerin yanında olan başta Milletvekilimiz Sayın Orhan Kırcalı olmak üzere tüm milletvekillerimize, İller Bankası Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Büyük ve daha önceki ziyaretlerimizde olduğu gibi bizlere ve projelerimize yine yakın ilgi ve alaka gösteren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a sonsuz teşekkür ediyorum. Şehrimizin eksiklerini tamamlamaya, problemlerini çözmeye ve projelerimizi bir an önce hayata geçirmek için temaslarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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