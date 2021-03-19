Türk akademisyenler 5 yeni parazit keşfetti Parazitlere hocaların isimleri verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk akademisyenler 5 yeni parazit keşfetti Parazitlere hocaların isimleri verildi

İHA

Türk akademisyenler 5 yeni parazit keşfetti Parazitlere hocaların isimleri verildi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) görevli akademisyenler 3 yıl süren bir çalışma sonunda 5 yeni tür parazit keşfederek dünya literatürüne kazandırdı. Türkiye’de endemik olan bir tür sazandan yapılan keşif bilimsel dergide yayımlanarak bilim dünyasına tanıtıldı.
OMÜ Veteriner Fakültesi ile FenEdebiyat Fakültesinde görevli 5 akademisyen 3 yıl önce Samsun’da bulunan 26 su kaynağında başlattıkları araştırma sonucunda bilimsel adı “capoeta tinca” olan ‘siraz’ balığında 5 yeni tür parazit keşfetti. Keşfedilen 4 tür parazite hocalarının adını veren akademisyenler, Lâdik Gölü'nde keşfedilen yeni bir türe de yine hocalarının isimlerini verecekler.
'Myxobolus Samsunensis', ‘myxobolus Karaeri’, 'myxobolus Cakmaki' ve 'myxobolus Ekingeni' isimleri verilen türler bilimsel bir dergide yayımlanarak dünya literatürüne girdi. Projenin yürütücülüğünü Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci, araştırmacılığını Prof. Dr. Nazmi Polat, Prof. Dr. Savaş Yılmaz, Doç. Dr. Banu Yardımcı ve Doç. Dr. Cenk Soner Bölükbaş yaptı.
Yapılan çalışma ile dünyada ilk olan bir keşif yaptıklarını belirten OMÜ Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görevli Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci, “İlk kez 2014 yılında OMÜ 1. nolu gölette hocalarımızla birlikte bir tür sazan balığında dünyada ilk kez ‘myxobolus’ türü bulduk. Bu ‘myxobolus’ türünde Anadolu’nun onurlanması açısından ‘myxobolus Anatolikus’ adını verdik. Daha sonra hocalarımız ile yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Samsun’daki 26 su kaynağında TUBİTAK projesi ile bir araştırma yaptık. 3 yıl süren bir çalışma sonucunda yine ‘kapaote tinka’ sazangillerdeki bir balıkta yine Anadolu’ya has endemik bir balık türünde 4 yeni ‘myxobolus’ türü keşfettik. Bu 4 yeni türde hocalarımızın adlarının onurlandırılması için isimlendirmelerde bulunduk. Millî Mücadele'nin önemli şehri olan Samsun’un onurlandırılması için ‘Samsunensis’ ismini verdik” dedi.

Parazitlere hocaların isimleri verildi
Yapılan keşif ile 4 yeni türe isim veren akademisyenler Lâdik Gölü'nde yapılan çalışma ile bir yeni tür daha keşfetti. Yine Karadeniz Bölgesi'ne endemik olan “chondrostoma angorense” adlı balık türünde de miksozoa grubundan yeni bir parazit türü daha keşfedildi. Keşfedilen yeni tür ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Pekmezci, “Bir müjde daha paylaşmak istiyorum. Ülkemizde endemik olan bir balık türünde de yeni bir miksozoa türünü keşfettik. Bununla ilgili laboratuvar çalışmalarımızı tamamladık. Prestijli bir araştırma dergisine de makalemizi gönderdik ve olumlu bir cevap aldık. Bu yeni parazit türünün ismini şu an söylemek istemiyorum ama yine bir ahde vefa örneği olması açısından hocamızın adını verdik. Yeni parazit türü balıklarda solungaçlarda hastalığa neden olan bir parazit türü. ‘chondrostoma angorense’ adı verilen özellikle Samsun’da Lâdik Gölü'nde yakalanmış olan endemik bir balık türünde dünyada ilk kez keşfetmiş olduk. Daha önce keşfettiğimiz 4 yeni parazit türlerine hocalarımızı onurlandırmak için emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Karaer hocamızın adına ‘myxobolus Karaeri’ adını verdik. Diğer türe 'myxobolus Cakmaki' ismini verdik. Bu isimde üzerimde çok büyük emeği olan Prof. Dr. Ayşe Çakmak hocamızın isminin onurlandırılması için bu ismi verdik. Yine 'myxobolus Samsunensis' ismini Milli Mücadele şehri olan Samsun’un onurlandırılması için böyle bir karar verdik. Son olarak ise 'myxobolus Ekingeni' ismini Prof. Dr. Gürkan Ekingen hocamızın onurlandırılması için ismini verdik. Burada biz büyük bir ahde vefa örneği sergiledik. Çok mutlu ve gururluyuz. Böyle çalışmalar ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin adını bilimsel camiada isminin geçmesi bizi çok mutlu ediyor. Bu projemiz TUBİTAK tarafından desteklendi. Biz yine yılmadan aynı azimle devam edeceğiz” diye konuştu.

"OMÜ adına bizi gururlandıran bir başarı"
OMÜ’nün adını gururlandıran bir çalışma olduğunu söyleyen proje araştırmacılarından Prof. Dr. Nazmi Polat, “Bu çalışma ile Samsun sınırları içerisindeki bir sazan türünün içerisinde dünya literatürüne ekibimiz tarafından yapılan çalışma sonucunda kazandırılan 4 yeni tür eklenmiş oldu. Çalışma, Veteriner Fakültesi ve FenEdebiyat Fakültesi’ndeki 5 kişilik hoca grubu tarafından yapıldı. Biz bu türlerde Atatürk’ün doğduğum şehir dediği Samsun’u yaşatmak istedik. Bu yüzden türün birinin ismi o şekilde isimlendirildi. Diğer türlerde ise biraz ahde vefa için doktora hocalarımızın isimlerini verdik. Bu şekilde hocalarımızın isimlerini dünya literatürüne geçirmiş olduk. Bu OMÜ adına bizi gururlandıran bir başarı. Bu türleri bulmanın ve isimlendirmenin onurunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da yaşa dışı bahisten bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da yaşa dışı bahisten bir kişi tutuklandı
Vakaların gizlendiği mahallede test yapılan 150 kişinin yarısı pozitif çıktı
YEREL HABERLER Vakaların gizlendiği mahallede test yapılan 150 ...
Bafra’da eski tütün deposunun çatısını sökmeye çalışan 5 kişiye adlı kontrol
YEREL HABERLER Bafra’da eski tütün deposunun çatısını sökmeye ...
Samsun’da cenazede 100'e yakın kişiye korona bulaştı Kırmızı alarm veren Samsun’da vaka sayılarını arttıran olaylar ürküttü Vali Dağlı: "Bir kısmımızın yaptığı hatayı maalesef hep beraber ödüyoruz"
YEREL HABERLER Samsun’da cenazede 100'e yakın kişiye korona ...
Çalıntı demirler hurdacıda ele geçirildi
YEREL HABERLER Çalıntı demirler hurdacıda ele geçirildi
Samsun'da kaçak sigara mamulleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da kaçak sigara mamulleri ele geçirildi
Başkan Kılıç: “Ankara temasları oldukça verimli geçti”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Ankara temasları oldukça verimli ...
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Minikler Başkan Demirtaş’a duygu dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Minikler Başkan Demirtaş’a duygu dolu anlar yaşattı
Samsun nüfusunun yüzde 12,3’ü yaşlı
YEREL HABERLER Samsun nüfusunun yüzde 12,3’ü yaşlı
Şehit aileleri ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası"
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası"
Samsun’da her 2 berberden 1’i çırak ya da kalfa arıyor 650 berberden yarısı çalıştıracak eleman bulamıyor
YEREL HABERLER Samsun’da her 2 berberden 1’i çırak ya da kalfa ...
Yabancı uyruklu kadın kaldırımda doğum yaptı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu kadın kaldırımda doğum yaptı
“On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” temalı yarışmada ödüller verildi
YEREL HABERLER “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” temalı ...
Atakum Belediyesi’nden öğrencilere ‘Çanakkale Zaferi’ hediyesi Başkan Deveci: “Çanakkale Zaferi, cumhuriyetin önsözü”
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden öğrencilere ‘Çanakkale Zaferi’ ...
Avci: “Hemşirelik alanında lisansüstü eğitim, geçen yıllara göre daha fazla önem kazandı” Sektör profesyonelleriyle hemşirelikte kariyer turu
YEREL HABERLER Avci: “Hemşirelik alanında lisansüstü eğitim, geçen ...
Kocasını bıçaklayıp ölümüne sebep olan kadın yeniden yargılanınca yine 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı Yargıtay kararı bozdu ama yerel mahkeme yine aynı karara hükmetti
YEREL HABERLER Kocasını bıçaklayıp ölümüne sebep olan kadın yeniden ...
“Tekkeköy Sanayi İşletmeleri Dönüştürme ve İyileştirme Projesi” toplantısı
YEREL HABERLER “Tekkeköy Sanayi İşletmeleri Dönüştürme ve ...
Canik Belediyesi’nden meclis üyelerine hizmet brifingi Sandıkçı: “Şuan Canik Belediyesi olarak SSK’ya ve vergi dairesine borcu yoktur yazısı alacak duruma geldik”
YEREL HABERLER Canik Belediyesi’nden meclis üyelerine hizmet ...
Samsun’da 5 milyon 12 bin TL süt desteklemesi ödemesi yapıldı
YEREL HABERLER Samsun’da 5 milyon 12 bin TL süt desteklemesi ödemesi ...
OMÜ’de online etkinlikler
YEREL HABERLER OMÜ’de online etkinlikler
Çanakkale Savaşı´nda kolunu kaybeden gazinin ahşap protezi müzede sergilenecek
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşı´nda kolunu kaybeden gazinin ahşap ...
Samsun’da 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyede
YEREL HABERLER Samsun’da 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan ...
Bafra’da eski tütün deposunun çatısını sökmeye çalışan 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bafra’da eski tütün deposunun çatısını sökmeye ...