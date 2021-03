Vakaların gizlendiği tespit edilen Samsun´da vatandaşlar tepkili

Yaprak KOÇER-Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da bir mahallede vakaların gizlendiği bilgisi üzerine filyasyon ekiplerinin bir cenaze ve taziye ile bağlantılı 150 kişiye yaptığı koronavirüs testinde, yarıya yakınının pozitif çıkmasının yankıları sürüyor. Kentte koronavirüs vaka sayıları artarken pozitif vakalı kişilerin kendilerini gizlenmesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Esnaflık yapah Yıldız Yanık, "Belki saklayan kişi hastalığı yenecek kurtulacak ama bulaştırdığı insan kurtulabilecek mi bu belli değil" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, vaka sayılarının düşürülmesi için çalışmalar devam ederken, testleri pozitif çıktığı halde bunu saklayan, karantina kurallarına uymayıp dışarı çıkan kişilerin tespitine yönelik denetimler de sürüyor.

Son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan Samsun'da bir mahallede vakaların gizlendiği bilgisi üzerine filyasyon ekipleri çalışma başlattı. Cenaze ve taziye ile bağlantılı 150 kişinin yapılan koronavirüs testinde, yarıya yakınının pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.

'TEDAVİ OLMUYORLAR SONRA BAŞKALARINA BULAŞTIRIYORLAR'

Samsun'da yaşayan vatandaşlar ise koronavirüs oldukları halde bunu saklayanlara ve karantina kurallarına uymayarak dışarı çıkan kişilere tepki gösterdi.

Ali Türkoğlu, koronavirüs olduğu halde bunu saklayan çok sayıda kişinin olduğunu belirterek, "Son durumda ölenlerin çoğu hep saklanan kişilerden dolayı. İnsan söyler korona olduğunu git ve tedavini gör. Tedavi olmuyorlar sonra başka insanlara bulaştırıyorlar, ondan ona derken herkes gümbürtüye gidiyor. Gizlemekten dolayı böyle oluyor. Samsun kozmopolit bir yer, çevre ilçelerden çok gelen oldu, bu da artışa etki etti" şeklinde konuştu.

'SAKLAYAN KİŞİ HASTALIĞI YENEBİLİR AMA BULAŞTIRDIĞI YENEMEYEBİLİR'

İstiklal Caddesi'nde esnaf olan Yıldız Yanık, polis ekiplerinin cadde girişinde HES sorgusu yaptıklarını, burada birçok kişinin riskli durumda olmasına rağmen uygulamada yakalanıp ambulansla götürüldüğünü belirterek, "Belki saklayan kişi hastalığı yenecek kurtulacak ama bulaştırdığı insan kurtulabilecek mi bu belli değil. İnsanların bunu düşünmesi gerekiyor ve bilinçli olmalarını gerekiyor. Yasaklara uyulmuyor. Yasak saatlerde dışarı çıkanlar çok var. Maske takmayanlar da oluyor" diye konuştu.

'KARADENİZ'İN KIRMIZI'DAN BİR AN EVVEL ÇIKMASI LAZIM'

Nazıl Öztürk ise koronavirüs olan kişilerin, bunu saklamaması gerektiğini belirterek, "Kim duyarsa yetkililere bunu bildirmesi lazım. Hemen karantinaya alınması lazım, çünkü her tarafa yayılıyor. Karadeniz Bölgesi'nin kırmızıdan çıkması lazım bir an önce. Herkes birbirine yardımcı olsun, bu saklanacak bir şey değil. Başka insanların hakkına giriyorsun. Sen biliyorsan vatandaşlık görevin gidip tedavi olacaksın, başkasına bulaştırmayacaksın. Ondan ona derken Karadeniz kırmızı oldu. Bizim bölgemiz yeşildir, kırmızıdan kurtarmamız lazım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Miraç ŞENTÜRK

2021-03-19 12:41:41



