Bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ile depolanması konusunda uyarılar

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ile depolanması konusunda ruhsat sahibi firmaları uyardı.
Türkiye’de zirai mücadelede kullanılan bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması, piyasaya arzı, üretimi ve kontrolü 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu ve buna bağlı olarak, 30685 sayılı "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik" hükümleri göre yürütülüyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, önemli uyarılarda bulundu.
Kurallara uyulmaması halinde idari para cezası uygulandığının altını çizen İbrahim Sağlam, “Ruhsat sahibi firmalar, firmaları adına ruhsatlı bitki koruma ürünlerini sadece bakanlıkça yetkilendirilmiş olan bayi veya toptancılara, bitki koruma ürünü toptancıları, satın almış oldukları bitki koruma ürünlerini sadece bakanlıkça yetkilendirilmiş olan bayi veya toptancılara, bitki koruma ürünü bayileri ise satın almış oldukları bitki koruma ürünlerini, sadece üreticilere ve bakanlıkça yetkilendirilmiş olan bayilere satabilir. Bitki koruma ürünlerinin üretimi veya ithalatından başlayarak toptancı, bayi ve son kullanıcıya kadar geçen tüm aşamaları kayıt altına alınarak takibi bakanlık tarafından yürütülen bitki koruma ürünleri takip sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bakanlıktan bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almayanlar bitki koruma ürünü satışı yapamazlar. Onaysız yerde satışa sunulan bitki koruma ürünleri üzerindeki karekod ile bitki koruma ürünleri takip sistemi üzerinden hareketleri tespit edilebilmekte yedi emine alınarak ve İlgililere idari para cezası uygulanmaktadır” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.