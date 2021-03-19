Devlet ile vatandaş buluştu

Sen de mi uşak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, kurum amirleri ile birlikte, vatandaşla buluşma kapsamında Evrenuşağı Mahallesi’nde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Mahalle Muhtarı Erdoğan Akın’dan mahallenin ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi alan Kaymakam Ertürkmen, Evrenuşağı İlkokulu’nu da ziyaret etti. Eğitime açık sınıfları gezerek, öğretmen ve öğrencilerle görüştü. Ardından öğretmenlerle toplantı salonunda sohbet eden Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Okul Müdürü Kudret Aydoğan’dan okul ve öğrenciler hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.