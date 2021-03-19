“Kötü günleri arkamızda bırakacağız” Korona virüsüne yönelik saha denetimleri

Korona virüsü tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katılan İlkadım İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik ve Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşları tedbirlere riayet etmesi yönünde uyardı.

Özellikle son haftalarda Karadeniz Bölgesi'nde yüksek artış gösteren korona virüsü vakalarına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. İlkadım’da korona virüsü denetimlerini yerinde inceleyen İlkadım İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Samsun Lokantacılar, Tatlıcılar, Pastacılar ve Pideciler Odası İsmail Balcı ile birlikte vatandaşları maske takması ve sosyal mesafeye uyması yönünde uyardı.



“Kötü günleri arkamızda bırakacağız”

Korona virüsü denetimine ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam İbrahim Keklik, “Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı korona virüsü verilerini incelediğimizde özellikle Karadeniz Bölgesi'nde büyük bir tehlike var. Şehrimizde vaka sayılarının tekrar düşmesi ve kısıtlamaların gevşetilmesi bizlerin elinde. Devletimizin sürecin başından bu yana verdiği mücadeleye katkı sağlamamız gerekiyor ve bu noktada hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Denetimler yapılıyor ama vatandaşlar olarak herkesin bireysel tedbiri, gerektiği zaman da kurallara uymayanlara uyarılarda bulunması da çok önemli. En kısa sürede bu kötü günleri arkamızda bırakacağız” dedi.



“Maske, mesafe, hijyen en önemli korunma tedbiri”

Kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için, alınan pandemi tedbilerinin sahadaki uygulamalarını denetlenmesinin önemli olduğuna vurgu yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Kişisel temizliğin yanında birlikte kullandığımız ortak yaşam alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyarak maskelerimizi takmak korona virüsünde aşıdan önce gelen en önemli tedbir kalkanımız. İlçemizde örnek bir davranış sergileyerek bu yayılımı kurallara uyarak birlikte kontrol altına almalıyız. Bu zor süreci hep birlikte atlatmak adına gereken özeni göstermeliyiz. İlçemizdeki denetimlerimiz sürecektir” diye konuştu.

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